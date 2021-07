Zweitens die Diversifizierung der Geschäftstätigkeit. Uber habe erfolgreich in den Essenslieferservice "Uber Eats" diversifiziert. Im Jahr 2020 seien 35% des Umsatzes von Uber durch das Liefergeschäft erzielt worden. Obwohl das GTV aus dem Fahrdienst beider Unternehmen auf ähnlichem Niveau liege, betrage das Gesamt-GTV von Uber etwa 58 Mrd. US-Dollar, das von DiDi nur bei 31 Mrd. US-Dollar. Der Markt für Essenslieferungen in China werde bereits von Meituan und Alibabas Ele.me dominiert, sodass DiDi in diesem Bereich nur begrenzt expandieren könne. DiDi konzentriere sich nun stattdessen auf den Markt für Lebensmittellieferungen.



Die Börsennotierung des chinesischen Fahrdienstleisters in den USA sei gut angelaufen. Doch schon zwei Tage nach dem Börsengang sei bekannt geworden, dass DiDi von der chinesischen Regierung hinsichtlich seiner Datenerhebungs- und Sicherheitspraktiken unter die Lupe genommen worden sei. Zwei Tage später habe die Cyberspace Administration of China (CAC) bekannt gegeben, dass DiDi schwerwiegende Verstöße bei der Sammlung und Nutzung persönlicher Daten begangen habe, und angeordnet, die App aus den chinesischen App-Stores zu entfernen, bis das Problem behoben sei (das bedeutet dass DiDi keine weiteren Nutzer oder Fahrer hinzufügen könne, bestehende könnten die App jedoch weiterhin nutzen).



Es seien keine Details zu den genauen Gründen der Untersuchung genannt worden oder wo die angeblichen Verstöße stattgefunden hätten oder ob weitere Strafen folgen würden. Dies habe zu einer leichten Kursschwäche geführt, die sich wohl auch in nächster Zeit fortsetzen werde. Viele Beobachter hätten schnell vermutet, dass die chinesische Regierung auf den Börsengang gewartet habe, um an DiDi ein Exempel zu statuieren und somit andere Unternehmen davon abzuhalten, ein US-Listing anzustreben.



Inzwischen habe sich jedoch herausgestellt, dass die Warnungen der Regierung gegenüber DiDi bereits im Mai veröffentlicht worden seien. Personen, die mit der Sache vertraut seien, hätten berichtet, dass die chinesische Aufsichtsbehörde für Cybersicherheit dem chinesischen Fahrdienst-Riesen empfohlen habe, seinen Börsengang zu verschieben, und ihn aufgefordert, eine gründliche Selbstprüfung seiner Netzwerksicherheit durchzuführen. Es scheine, dass sich DiDi entschieden habe, die Warnung zu ignorieren - vielleicht aufgrund des Drucks seiner Aktionäre, den Börsengang zu vollziehen.



Dies sei ein unglücklicher Zwischenfall. Die Experten von JK Capital Management seien der Meinung, dass DiDi wahrscheinlich bald die notwendigen Änderungen vornehmen und den vollständigen Betrieb wieder aufnehmen werde. Die langfristig interessante Frage ist in unseren Augen, wer die Führung auf dem Markt für autonomes Fahren übernehmen wird, so die Experten von JK Capital Management. Es sei offensichtlich, dass sowohl DiDi als auch Uber diesen Markt erobern möchten. Ohne Fahrer könnte das GTV problemlos komplett in Umsatz umgewandelt werden (derzeit würden nur 20% in Umsatz umgewandelt). Mehr Autos könnten während der Leerlaufzeit den DiDi-Service anbieten, es gäbe keinen Engpass bei der Bereitstellung von Fahrten. In diesem Anfangsstadium sei noch unklar, wer von den Herstellern oder von den Fahrdienstleistern die Führung übernehmen werde. DiDi, Uber, Geely, Tesla, BAIDU, Huawei, Google, Apple und viele andere stünden in den Startlöchern. Wer sich durchsetze, werde wahrscheinlich die Zukunft der Fahrdienstleister wie DiDi bestimmen. (13.07.2021/ac/a/m)







Hongkong (www.aktiencheck.de) - DiDi , oft auch als das chinesische Uber bezeichnet, ging letzte Woche in den USA an die Börse, so Gun Woo, Senior Analyst von JK Capital Management Ltd.DiDi sei eine Fahrdienst-App, die identisch wie Uber funktioniere. Das 2012 gegründete Unternehmen sei von Tencent finanziert worden und habe 2015 mit seinem Hauptkonkurrenten Kuaidi fusioniert, der von Alibaba finanziert werde. Im Jahr 2016 sei Apple Anteilseigner von DiDi geworden und im selben Jahr habe DiDi nach Jahren des harten Wettbewerbs überraschend das Geschäft von Uber in China durch einen Aktientausch übernommen. DiDi sei damit zum führenden Anbieter in China geworden, während Uber eine Beteiligung an dem Unternehmen erhalten habe (derzeit 12%).Die Bewertung von DiDi beim Börsengang habe bei rund 68 Mrd. US-Dollar gelegen, was einen Abschlag gegenüber der Marktkapitalisierung von Uber von 100 Mrd. US-Dollar entspreche. Die Unternehmen seien in ihrer Größe dennoch sehr ähnlich, mit Brutto-Transaktionswerten (GTV) für Fahrdienste von rund 27 Mrd. US-Dollar im Jahr 2020 bei beiden - wenngleich DiDi ein stärkeres Umsatz- und Gewinnprofil aufweise. Der Nettoverlust von DiDi habe im Jahr 2020 bei 1,3 Mrd. US-Dollar gelegen, während Uber 4,8 Mrd. US-Dollar an Nettoverlusten verbucht habe.