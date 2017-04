Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das ifo Geschäftsklima ist mit 112,9 Punkten nur noch 1,3 Punkte von seinem Allzeithoch entfernt, so die Analysten der DekaBank.Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft sei prächtig, doch sie spiegele in erster Linie die Zufriedenheit hinsichtlich der guten aktuellen Entwicklung wider. Bei den Geschäftserwartungen hingegen dümpele die "Zuversicht" seit Herbst 2016 ungefähr auf dem gleichen Niveau dahin.Der Befund bleibe: Die Stimmung sei den harten Konjunkturindikatoren enteilt. Die Botschaft, dass die Konjunktur prima läuft und wir uns alle über gute Konjunkturdaten im ersten Halbjahr freuen dürfen, hat jedoch Bestand, so die Analysten der DekaBank. (24.04.2017/ac/a/m)