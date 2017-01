Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Angesichts der zuletzt konstruktiven Sentimenterhebungen zweifeln wird nicht an einer Beschleunigung beim deutschen Konjunkturmomentum im Schlussquartal des letzten Jahres, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Industrieproduktion sollte im November um 1,0% expandiert haben (Oktober: +0,3%). Ein Quartalszuwachs im 4. Quartal 2016 bei der Industrieproduktion von rund 1% sollte damit in Reichweite sein (3. Quartal: +0,3% gg. Vq.). Wachstumsimpulse vom Außenbeitrag würden die Analysten aber nicht mit Blick auf das Jahresende 2016 erwarten. Im bisherigen Jahresverlauf habe der nominale Handelsbilanzüberschuss in der relativ engen Spannbreite von 18,6 Mrd. EUR zu 22,9 Mrd. EUR gelegen. Im November würden sie den Überschuss bei 20,0 Mrd. EUR sehen. Im Monatsdurchschnitt habe dieser im Zeitraum von Juli bis September 2016 bei 20,7 Mrd. EUR gelegen. (09.01.2017/ac/a/m)





