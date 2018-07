Trotzdem könnte sich ein eskalierender Handelskonflikt zwischen den USA und dem Rest der Welt zunehmend negativ auf die Wirtschaftsentwicklung auswirken. Nach Berechnungen des ifo-Instituts dürften Importzölle auf Autos zu einem Wachstumsverlust von 5 Mrd. Euro oder knapp 0,2% des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) führen. Die seit Herbst bestehende konservative Wachstumsprognose der Analysten von 2% für 2018 müsste in diesem Fall leicht nach unten korrigiert werden.



Die Dynamik im deutschen Außenhandel habe zuletzt abgenommen. Diese konjunkturellen Wellen seien nicht ungewöhnliches. 2016 sei es zeitweise sogar zu Rückgängen gekommen, ohne dass das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr hierdurch nennenswert vermindert worden sei. Zu berücksichtigen sei, dass die Zuwächse sowohl der Ex- als auch der Importe gesunken seien. In die Berechnung des Wirtschaftswachstums würden aber die Nettoexporte, also die Differenz zwischen Aus- und Einfuhren, eingehen. Bislang habe die Erholung der Eurozone, in die knapp 40% der deutschen Waren gehen würden, zu einer positiven Exportentwicklung beigetragen. Beunruhigend sei, dass die Auftragseingänge gerade aus dem wichtigen gemeinsamen Währungsraum zuletzt deutlich gesunken seien. Trotz der markanten Erholung im Juni 2018 hätten sie in diesem Monat um fast 6% unter dem Spitzenwert von Dezember 2017 gelegen, während die gesamten Bestellungen um "nur" 3,8% gesunken seien.



Gemessen am Außenhandelssaldo seien 2017 die beiden wichtigsten Destinationen die USA mit einem Überschuss von 50,5 Mrd. Euro sowie das Vereinigte Königreich mit rund 47 Mrd. Euro gewesen. In beiden Ländern habe sich die Nachfrage nach deutschen Gütern bereits seit 2015 abgeschwächt. Während die Exporte in die USA unter Schwankungen seitwärts verlaufen würden, seien die Ausfuhren nach Großbritannien sogar gesunken. Die Pfundabwertung und die Verunsicherung durch den Brexit hätten hierzu beigetragen. Die Exportentwicklung nach China dürfte sich weiter positiv gestalten, auch wenn die vergangenen Monate etwas schwächer ausgefallen seien. (05.07.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Unternehmen sind in den letzten Monaten deutlich pessimistischer geworden, so die Analysten der Helaba.So seien die vom ifo-Institut erfassten Geschäftserwartungen im Juni zum siebten Mal in Folge rückläufig gewesen. Günstiger werde noch die aktuelle Lage eingeschätzt. Sie habe bis zuletzt auf hohem Niveau verharrt. Besonders eingetrübt hätten sich die Erwartungen der Industrie. Sie unterliege stärkeren konjunkturellen Schwankungen als die Dienstleistungsunternehmen. Zudem wären die exportstarken Unternehmen dieses Sektors besonders einer Verschärfung im Handelsstreit ausgesetzt. Normalerweise führe eine sich eintrübende Erwartungshaltung mit einem entsprechenden Zeitverzug auch zu einer tatsächlichen Verschlechterung der konjunkturellen Lage. Auch dieses Mal dürfte die Wachstumsdynamik im Verlauf des Jahres abnehmen. Allerdings sei das schwache Wirtschaftswachstum des ersten Vierteljahres (0,3% gg. Vq.) auch von Sonderfaktoren wie der starken Grippewelle negativ beeinflusst gewesen. Diese Belastungsfaktoren seien im Frühjahr weggefallen.