Wachstumsdämpfend wirke zudem der gestiegene Ölpreis, da höhere Inflationsraten die Realeinkommenszuwächse der privaten Haushalte dämpfen würden. Damit dürften die Quartalsraten des Bruttoinlandsprodukts im zweiten Halbjahr mit jeweils 0,4% nur in etwa so hoch ausfallen wie in den ersten beiden Vierteljahren. Das deutsche Wirtschaftswachstum sei 2018 mit 1,8% voraussichtlich niedriger als im vergangenen Jahr (2,5%). 2019 schwäche es sich auf etwa 1,5% ab.



Die deutsche Wirtschaft erfahre gleichwohl Impulse von den privaten Konsumausgaben. Diese würden in diesem Jahr allerdings mit etwa 1,5% nur unterdurchschnittlich zulegen. 2019 dürfte das Konsumwachstum mit 1,7% etwas höher ausfallen. Grund seien Entlastungen, an denen sich die Konsumenten erfreuen könnten. So führe die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung in der Gesetzlichen Krankenversicherung zu einem Anstieg der Nettoeinkommen der privaten Haushalte. Hinzu kämen die Ausweitung der Mütterrente und die Einführung der Grundrente. Die Senkung des Arbeitslosenbeitrags werde allerdings durch den gleich hohen Anstieg des Pflegesatzes kompensiert. Die Renten dürften auch 2019 stärker als die Verbraucherpreise zulegen.



Trotz geopolitischer Verunsicherungen würden die Ausrüstungen in diesem Jahr mit schätzungsweise 5% deutlich zulegen. 2019 werde dieser Zuwachs mit rund 4% allerdings etwas niedriger ausfallen. Nach der zuletzt rückläufigen Entwicklung der Auftragseingänge in der Industrie werde sich das hohe Niveau der Auftragsbestände verringern. Gleichwohl dürfte dies von den Unternehmen als vorübergehend betrachtet werden. Deren Gewinnsituation sei günstig und die konjunkturelle Lage viele Dienstleister erfreulich. Auch in allen drei Bausparten hätten sich die Auftragseingänge zuletzt etwas verhaltener entwickelt, sodass die Bauinvestitionen 2019 nur noch um 2% (2018: 2,3%) zulegen sollten.



Vom Außenhandel seien sowohl 2018 als auch 2019 keine positiven Effekte zu erwarten. Die Zuwächse der Ausfuhren in die wichtigen europäischen Länder und nach China hätten 2018 abgenommen. Die gesamten deutschen Exporte würden mit 3% in diesem und 3,5% im nächsten Jahr moderat zulegen. Allerdings würden die Importe aufgrund der günstigen Binnennachfrage sogar etwas stärker steigen. (Ausgabe vom 04.10.2018) (08.10.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaft hat im ersten Halbjahr 2018 an Fahrt verloren, so Dr. Stefan Mütze von der Helaba.Dies gelte vor allem für das Verarbeitende Gewerbe, während sich die Dynamik des Dienstleistungsgewerbes zuletzt wieder erholt habe. In der Summe stehe der Composite Einkaufsmanagerindex bei 55 deutlich im Wachstumsbereich. Auch der ifo-Geschäftsklimaindex Deutschland, der mittlerweile auch das Dienstleistungsgewerbe miterfasse, habe sich seit dem Sommer wieder etwas erholt. Die Handelsstreitigkeiten, die vor allem von den USA ausgehen würden, hätten bislang einen nur begrenzt negativen Effekt entfaltet. Das jüngst erzielte Abkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada dürfte sogar zu einem ersten Aufatmen führen. Der Konflikt zwischen den USA und China bzw. Europa sei allerdings noch nicht gelöst. Neue Verunsicherungen seien zudem durch die italienische Haushaltspolitik aufgekommen.