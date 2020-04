Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Konjunktur zeigte sich in den ersten beiden Monaten des Jahres von ihrer besten Seite, so die Analysten der DekaBank.



Egal, ob Außenhandel, Produktion oder Einzelhandelsumsatz, überall sei es nach oben gegangen. Einzig die Auftragseingänge hätten aus technischen Gründen nachgegeben.



Das sei leider nur die Ruhe vor dem Sturm! Im Februar hätten sich die Lieferketten- und Absatzprobleme durch den chinesischen Shutdown noch nicht bemerkbar machen können, und in Europa habe man noch davon geträumt, bei der Corona-Infektionswelle mit einem blauen Auge - also ohne große Einschränkungen des öffentlichen Lebens - davonzukommen. (09.04.2020/ac/a/m)



