Ende Oktober habe ein No-Deal-Brexit vermieden werden können und mit dem neu ausgehandelten Brexit-Abkommen sei auch ein Brexit ohne Deal zu einem späteren Zeitpunkt unwahrscheinlicher geworden. Dies sei positiv für die Konjunkturaussichten. Allerdings sei die aus dem sich weiter hinziehenden Brexit resultierende Unsicherheit ebenfalls wachstumshemmend. Darüber hinaus sei der anhaltende Handelskonflikt zwischen China und den USA ein großer Risikofaktor für die deutsche Wirtschaft, bei dem die Analysten nicht von einer umfassenden Lösung ausgehen würden.



Zwar hätten sich die Stimmungsindikatoren für das Verarbeitende Gewerbe stabilisiert - Einkaufsmanagerindex sowie ifo-Geschäftsklimaindex für den Sektor hätten zuletzt nach oben tendiert -, doch die Analysten würden damit rechnen, dass die Schwächephase vorerst noch nicht überwunden werden könne. Zudem entwickle sich der Dienstleistungssektor weniger dynamisch. Daher dürfte das Wachstum auch in den nächsten beiden Quartalen praktisch stagnieren. Hinzu komme, dass die USA in der ersten Jahreshälfte 2020 in eine milde Rezession rutschen sollten, was nicht spurlos an der hiesigen Konjunktur vorbeigehen dürfte. In der zweiten Jahreshälfte 2020 dürfte die Konjunkturdynamik wieder höher ausfallen.



Die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG gehen daher von einem Wachstum von 0,4% für 2019 und von 1% für 2020 aus, kalenderbereinigt liegt das Wachstum 2020 sogar nur bei 0,6% - leicht höher als zuvor angenommen. (Ausgabe vom 05.11.2019) (07.11.2019/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die deutschen BIP-Zahlen für das dritte Quartal sind noch nicht veröffentlicht worden, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Dies erfolge erst am 14.11. Die Konjunkturindikatoren würden aber darauf hinweisen, dass die Wirtschaft - nach einem Minus von 0,1% im zweiten Quartal - von Juli bis September weiter leicht geschrumpft sei oder allenfalls stagniert habe. Mit einer leichten Schrumpfung wäre Deutschland in einer technischen Rezession. Dabei befinde sich insbesondere das Verarbeitende Gewerbe in einer ausgedehnten Schwächephase.