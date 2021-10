Der jüngste Einbruch der Produktion wirke sich auf das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal aus. Inklusive des Bausektors stehe das Produzierende Gewerbe für nahezu 30% der deutschen Wertschöpfung. Da die Erzeugung dieses Sektors im dritten Quartal um schätzungsweise 2% gegenüber den ersten drei Monaten sinken dürfte, werde hierdurch das Bruttoinlandsprodukt um gut einen halben Prozentpunkt gebremst.



Hinzu komme, dass sich auch die privaten Haushalte noch zurückhalten würden. Die aktuell hohen Inflationsraten dürften ein Grund hierfür sein. Eine Indikation seien die Einzelhandelsumsätze, die im Juli grottenschlecht ausgefallen seien. Die Erholung im August sei verhalten verlaufen. Diese jüngste Entwicklung habe die Analysten bewogen, ihre Prognose für das deutsche Wirtschaftswachstum 2021 auf 2,6% (vorher: 3,0%) zu reduzieren. Da sich das Kaufverhalten der deutschen Konsumenten allmählich erholen dürfte und damit die Sparquote weiter in Richtung Vorkrisenniveau sinke sowie zudem die hohen Auftragsbestände Schritt für Schritt abgearbeitet werden könnten, werde die Dynamik im ersten Halbjahr 2022 etwas höher ausfallen. Für das nächste Jahr würden die Analysten nun einen Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Leistung von 4,2% (vorher: 4,0%) erwarten.



In der Industrie der anderen Eurozonenländer sei die Lage im Vergleich zu Deutschland aktuell etwas weniger dramatisch, auch weil die Automobilbranche nirgends so dominant sei. In Frankreich sei die Industrieproduktion im August sogar um 1% gestiegen und in Spanien nur unwesentlich gesunken. Damit dürfte der Rückgang für die Eurozone mit knapp 2% deutlich geringer ausfallen als hierzulande.



Auf die steigende Öl- und Gaspreise, die zu höherer Inflation führen würden, hätten die Aktienmärkte seit September reagiert, auch weil eine raschere Reaktion der Notenbanken in Erwägung gezogen werde. Die Finanzanalysten dürften hiervon nicht unbeeindruckt bleiben, sodass bei gleichzeitig schlechten Wirtschaftsindikatoren in Deutschland nochmals mit einem leichten Rückgang der ZEW-Erwartungen gerechnet werden müsse. (08.10.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Industrie kommt aus dem Takt und die Konsumenten bleiben zurückhaltend, so die Analysten der Helaba.Die Industriedaten für August seien ernüchternd gewesen: Die Auftragseingänge seien um 7,7% gesunken und die Produktion des Verarbeitenden Gewerbes immerhin um 4,0%, wohlgemerkt gegenüber Vormonat. Bei den Auftragseingängen sei dies kein Beinbruch. Immerhin hätten die Auftragsbestände zuletzt historische Höchststände markiert. Es gebe also für die Unternehmen noch genügend Bestellungen, die es abzuarbeiten gelte. Dies sei derzeit allerdings schwierig. Der dramatische Mangel an Vorprodukten und die Logistikprobleme würden zum Beispiel in der deutschen Automobilindustrie zu langen Stillstandzeiten führen, vor allem wegen fehlender Halbleiter. Viele Erzeugnisse dürften erst im nächsten Jahr wieder besser verfügbar sein.