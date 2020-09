Dienstleistungen verteuerten sich binnen Jahresfrist überdurchschnittlich um 1,0 %



Die Preise für Dienstleistungen insgesamt erhöhten sich im August 2020 gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,0%. Bedeutsam für diese Preisentwicklung war die Erhöhung bei den Nettokaltmieten (+1,4%), da private Haushalte einen großen Teil ihrer Konsumausgaben dafür aufwenden. Auch für Leistungen beim Friseur und für die Körperpflege (+4,8%) und beim Besuch in Restaurants, Cafés und im Straßenverkauf (+1,9%) mussten trotz Mehrwertsteuersenkung höhere Preise bezahlt werden. Ursächlich hierfür dürften unter anderem die fortbestehenden Hygieneauflagen nach der Wiedereröffnung in Zeiten der Corona-Pandemie sein. Noch deutlicher erhöhten sich die Preise für Dienstleistungen sozialer Einrichtungen (+5,6%), insbesondere Dienstleistungen der häuslichen Pflege mit +7,4%. Hingegen wurden Fahrkarten im Fernverkehr deutlich günstiger (-16,0%). Dies ist vor allem auf die bereits seit Jahresbeginn gesunkene Mehrwertsteuer für Bahnfernfahrten von 19 % auf 7% zurückzuführen und nur teilweise auf die aktuelle Senkung des ermäßigten Steuersatzes von 7% auf 5%.



Heizöl- und Kraftstoffpreise sinken: -1,1 % gegenüber Juli 2020



Im Vergleich zum Juli 2020 sank der Verbraucherpreisindex insgesamt im August 2020 um 0,1%. Die Preise für Energieprodukte gingen um 0,5% zurück, insbesondere mussten die Verbraucherinnen und Verbraucher weniger für Heizöl (-4,1%) und Kraftstoffe (-0,6%) bezahlen. Auch die Preise für Nahrungsmittel insgesamt gaben leicht nach (-0,3%, darunter Gemüse: -2,7%). Hingegen stiegen zum Beispiel die Preise für Bekleidungsartikel um 0,9%.



Inflationsrate im Euroraum voraussichtlich bei -0,2%



Der für den internationalen Vergleich berechnete Harmonisierte Verbraucherpreisindex für Deutschland (HVPI) lag im August 2020 um 0,1% unter dem Stand von August 2019. Nach der Schnellschätzung von Eurostat vom 1. September 2020 lag die Inflationsrate im Euroraum bei -0,2%. Nächster Veröffentlichungstermin für den HVPI ist der 16. September 2020. Die HVPI-Ergebnisse aller europäischen Länder finden Sie auf den Eurostatseiten.



Methodische Hinweise:



Die Inflationsrate wird seit Juli 2020 durch die Weitergabe der Mehrwertsteuersteuersenkung beeinflusst. Dies kann sich auf die Preisveränderung zum Vorjahresmonat insgesamt und unterschiedlich auf die einzelnen Gütergruppen auswirken. Siehe Pressemitteilung Nr. 215 vom 15. Juni 2020 beziehungsweise Nr. 305 vom 13. August 2020. Die temporäre Senkung der Mehrwertsteuersätze stellt die Verbraucherpreisstatistik erneut vor besondere Herausfordererungen, speziell aufgrund der unterschiedlichen Handhabung in den einzelnen Geschäften. Bei der Interpretation der Ergebnisse für August 2020 ist zu berücksichtigen, dass sich die Auswirkungen nicht mehr im Vormonatsvergleich widerspiegeln.



Mehr Details unter:



https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/09/PD20_350_611.html;jsessionid=98FCF7D9EBD6ED1EC9F99ABD083A0659.internet8722 (11.09.2020/ac/a/m)







Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat - lag im August 2020 bei 0,0%, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit bleibt die Inflationsrate auch im August 2020 niedrig. Im Juli 2020 hatte sie bei -0,1% gelegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, sanken die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vormonat Juli 2020 um 0,1%.Senkung der Mehrwertsteuer zum 1. Juli 2020 dämpft weiterhin die PreisentwicklungEin Grund für die niedrige Inflationsrate ist weiterhin die temporäre Senkung der Mehrwertsteuer, die als eine Maßnahme des Konjunkturpakets der Bundesregierung zum 1. Juli 2020 umgesetzt wurde und sich seitdem im Vorjahresvergleich dämpfend auf die Verbraucherpreise auswirkt. Es ist allerdings nur schwer messbar in welchem Umfang die niedrigeren Steuersätze an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben wurden, da auch viele andere Faktoren die Preisentwicklung beeinflussen.Preisrückgang bei Energieprodukten binnen Jahresfrist leicht abgeschwächt, aber Nahrungsmittel weiterhin moderat teurer mit +0,7%Inflationsrate ohne Energieprodukte mit +0,7% über der GesamtteuerungDie deutlichen Preisrückgänge bei Energieprodukten gegenüber dem Vorjahresmonat wirkten sich dämpfend auf die Inflationsrate aus: Ohne Berücksichtigung der Preise für Energieprodukte hätte die Inflationsrate im August 2020 bei +0,7% gelegen.