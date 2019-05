Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der März war ein durchaus erfreulicher Monat: Die Warenausfuhr, die Produktion in der Industrie und im Bau sowie die Auftragseingänge legten zu, so die Analysten der DekaBank.Damit deute sich ein durchaus passables gesamtwirtschaftliches Wachstum im ersten Quartal an, das mit 0,4% im Vorquartalsvergleich (qoq) sogar leicht oberhalb des Potenzialwachstums liege. Da zudem eine Aufwärtsrevision des Vorquartals möglich erscheine, sehe das Konjunkturbild merklich besser aus als es die Stimmungsindikatoren angekündigt hätten.Nach vorne blickend gebe es ermutigende Signale einer Stabilisierung der globalen Konjunktur, wenn dem nicht durch einen wieder aufflammenden Handelsstreit ein Strich durch die Rechnung gemacht werden sollte. (10.05.2019/ac/a/m)