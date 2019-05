Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Während sich der Arbeitsmarkt im April in Deutschland in unverändert robuster Verfassung präsentierte, legte die Teuerung getrieben von höheren Benzinpreisen und Kosten für Pauschalreisen im Zuge des verhältnismäßig späten Osterfests überraschend deutlich zu, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Zahl der Arbeitslosen sei dabei saisonbereinigt um 12.000 zurückgegangen, wodurch bei der Arbeitslosenquote mit 4,9% der niedrigste Stand seit der Wiedervereinigung habe verteidigt werden können. Die Inflationsrate wiederum sei auf 2,0% (HVPI: 2,1%) und damit den jeweils höchsten Stand seit November 2018 angezogen. Da in den kommenden Monaten die Teuerungsrate allein durch Basiseffekte bei den Energiepreisen wieder rückläufig sein dürfte, würden damit insgesamt die Perspektiven für den privaten Konsum in Deutschland konstruktiv bleiben, was sich auch im GfK-Konsumklimaindex widergespiegelt habe, der mit 10,4 Punkten das Vormonatsniveau im Mai behauptet habe. (02.05.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.