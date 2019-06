"Der Anstieg des Investments aus Nordamerika wurde vorranging von aktiven Fonds beeinflusst. Gerade in einer Zeit, in der die indexierte Vermögensanlage immer beliebter wird, ist dies ein positives Signal und dieser Trend setzt sich auch in 2018 fort", kommentiert Frederik Frank, Associate Director bei IHS Markit in Frankfurt, die Studienergebnisse. "Institutionelle Investoren tendieren verstärkt dazu, beim Abstimmverhalten eigene Richtlinien zu entwickeln. Dies birgt Risiken, allerdings auch Potential bei der Ansprache der Investorenbasis, so Frederik Frank weiter.



"Passive Investments stellen die deutschen Emittenten vor Herausforderungen bei der Kommunikation mit Investoren. Gerade im Hinblick auf Abstimmverhalten und erhöhte Governance Sensitivitäten sind ETF-Fondsgesellschaften enorm wichtig, da ihr Einfluss entsprechend groß ist. Unserer Erfahrung nach beschäftigen sich die Index-Investoren sehr genau mit Corporate Governance. Daher sollte die Kommunikation mit passiven Investoren einen ebenso hohen Stellenwert besitzen wie mit aktiven Anlegern", kommentiert Patrick Tobias, Director Corporate Sales bei IHS Markit.



Die Studienergebnisse zeigen, dass vermehrt aktive Fondsmanager den DAX favorisieren, besonders aus Nordamerika. In 2018 kam es im DAX zu Mittelabflüssen seitens der institutionellen Investoren. Allerdings haben vorranging ETFs zu dieser Entwicklung beigetragen. So zählen die großen ETF-Fondshäuser wie Lyxor (-1,0pp), SSGA (-0,6pp), Assenagon (-0,2pp) und Mellon Investments (-0,1pp) zu den Top-Verkäufern in 2018. Hingegen sind die Investments deutscher Anleger um 0,6pp gesunken. Nachdem UK-Investoren sich in 2017 von Mittelabflüssen im Zuge des Brexits erholt haben, ziehen sie in 2018 verstärkt Gelder aus dem DAX ab. Ihr Anteil verringert sich um fast einen Prozentpunkt gegenüber dem Vorjahr. Passiv ausgerichtete Investorengruppen wie Vanguard werden noch wichtiger als Investorengruppe des DAX, obwohl auch in diesem Jahr ein Rückgang zu verzeichnen ist. Top-Destination für Roadshows bleibt immer noch London, gefolgt von Frankfurt und Paris. Auf Gruppenebene dominiert die BlackRock-Gruppe mit einem erneuten Rückgang des DAX-Engagements. Extra-finanzielle (ESG) Kriterien bei der Investmententscheidung und die Anwendung eigener Abstimmrichtlinien der Investoren werden im DAX immer bedeutender.



Die detaillierten Studienergebnisse können über die untenstehenden Kontakte beim DIRK und IHS Markit angefordert werden und stehen zusätzlich unter folgenden Links zum kostenlosen Download bereit:



