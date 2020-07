Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach massiven Einbrüchen während der Lockdown-Phase haben sich die deutschen Exporte im Mai erholt, berichten die Analysten von Postbank Research.



Mit einem Plus von neun Prozent gegenüber dem Vormonat sei der Zuwachs allerdings geringer ausgefallen als erwartet. Dementsprechend lägen die Ausfuhren immer noch 26,8 Prozent unter Vorkrisenniveau und 29,7 Prozent unter Vorjahresniveau. Mit Blick auf die wichtigsten Handelspartner Deutschlands zeige sich ein sehr gemischtes Bild. Deutliche Erholungstendenzen würden sich im Außenhandel mit China zeigen. Hier betrage das Minus zum Vorjahr nur noch 12,3 Prozent. Dagegen seien die Exporte in die USA (-36,5 Prozent) sowie nach Großbritannien (-46,9 Prozent), beides Länder mit hohen Corona-Infektionszahlen, weiterhin stark zurückgegangen. Auch gegenüber den übrigen EU-Staaten sei die Entwicklung der Ausfuhren mit -29 Prozent zuletzt noch sehr schwach gewesen.



Unter den großen Exportbranchen habe alleine die Pharmaindustrie glänzen können - hier sei bei den Exporten sogar ein leichter Zuwachs von vier Prozent zum Vorjahr zu verzeichnen gewesen. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA seien in der vergangenen Woche auf 1,31 Mio. gefallen. Obwohl die Zahl immer noch relativ hoch sei, hätten sich die Anträge damit endlich einmal wieder besser als erwartet entwickelt. (10.07.2020/ac/a/m)



