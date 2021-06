Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der positive Arbeitsmarkttrend in Deutschland wird sich wieder einstellen. Aber erst Ende 2022 dürfte die Vorkrisen-Arbeitslosenquote von 5% erreicht sein, so Dr. Stefan Mütze von der Helaba.Die Corona-Krise habe zu einem Niveausprung bei der Arbeitslosigkeit und einem Knick bei der Beschäftigung geführt. Während sich die Gesamtbeschäftigung danach bis zum aktuellen Rand kaum verändert habe, steige die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten seit einiger Zeit. Hier sei das Vorkrisenniveau fast wieder erreicht. Weniger erfreulich sehe es bei den Selbstständigen und bei den ausschließlich geringfügig Beschäftigten aus.Auch wenn sich die Öffnungen primär bei der Kurzarbeit positiv widerspiegeln sollten, dürfte die Zahl der Arbeitslosen im Juni auch aus saisonalen Gründen um schätzungsweise 30.000 zurückgehen. Die saisonbereinigte Quote fiele dann auf 5,9%. Gehe man davon aus, dass die Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus - ähnlich wie in Großbritannien - aufgrund zunehmender Impfungen zu keinen die Wirtschaft erneut stark bremsenden Maßnahmen führe, werde sich der Arbeitsmarkt in den nächsten Monaten verbessern. Allein das Gastgewerbe habe im März 118 Tausend weniger sozialversicherungspflichtig Beschäftigte als im Vorjahr gehabt. Auch wenn die Zahl mittlerweile gesunken sein dürfte, bestehe weiterhin ein großer Bedarf an Neueinstellungen. Das hohe Wachstum werde vorerst strukturelle Probleme einzelner Branchen wie dem Fahrzeugbau überlagern. Gleichwohl dürfte die jahresdurchschnittliche Arbeitslosenquote 2021 mit 5,8% noch deutlich über dem Wert von 2019 (5%) liegen. Erst für Ende 2022 seien Monatswerte um 5% realistisch. (25.06.2021/ac/a/m)