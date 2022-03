Der anhaltende Krieg und die steigenden Energiepreise hätten die US-Börsen erneut belastet. Gegen den Trend hätten sich nur Rüstungskonzerne und Werte aus der Ölbranche gestemmt. Der Dow Jones-Index (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -2,37%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -2,95% und der NASDAQ-Composite . (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -3,62% gefallen.



Die BAUER AG (ISIN DE0005168108/ WKN 516810) habe 2021 nach vorläufigen Zahlen eine Gesamtkonzernleistung von 1,54 (1,45) Mrd. EUR und dabei ein EBIT von 36 (55,5) Mio. EUR erzielt. Auch im abgelaufenen Jahr sei das Unternehmen durch die Pandemie-Folgen in den Segmenten Bau und Maschinenbau belastet gewesen. Ein deutlich verbessertes Finanzergebnis habe jedoch dafür gesorgt, dass das Ergebnis nach Steuern leicht in den positiven Bereich gestiegen sei (Vorjahr: -8,2 Mio. EUR). Der Auftragsbestand habe sich nach Unternehmensangaben sehr positiv entwickelt und auf 1,36 (1,16) Mrd. EUR erhöht.



Die Marktakteure würden den Euro angesichts der aktuellen geo-politischen Situation links liegen lassen und sich verstärkt den Währungen zuwenden, die in Krisensituationen als sicherer Hafen gelten würden. Vor diesem Hintergrund habe der Euro v.a. gegen den USD verloren.



Ein von US-Außenminister Blinken ins Spiel gebrachter möglicher Importstopp von russischem Öl habe die Notierungen des schwarzen Goldes zunächst deutlich nach oben getrieben. Allerdings hätten die Höchststände nicht gehalten werden können. Insbesondere die meist deutlich stärker von russischem Öl abhängigen Europäer würden sich einen solchen Schritt reiflich überlegen müssen. Am Abend habe Russlands Vize-Ministerpräsident Nowak damit gedroht, die Erdgasversorgung über die Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland zu kappen. (08.03.2022/ac/a/m)





Nach einer ausgeprägten Berg- und Talfahrt hat der deutsche Aktienmarkt erneut schwach geschlossen. Im Verlauf habe der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sogar kurzzeitig ins Plus gedreht, sei aber von einer schwachen US-Börseneröffnung wieder in den roten Bereich (-1,98%) gedrückt worden. Der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) sei um -1,79% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -1,36% gesunken.