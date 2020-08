VW-Haupteigner Porsche (ISIN DE000PAH0038/ WKN PAH003) sei wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in die Verlustzone gerutscht. Nach sechs Monaten habe ein Netto-Verlust von 329 Mio. EUR zu Buche gestanden. Im vergangenen Jahr habe die Porsche SE noch fast 2,4 Mrd. EUR Gewinn ausgewiesen. Für das Gesamtjahr habe die Holding wegen der Unsicherheit in der Corona-Krise auf einen konkreten Ausblick verzichtet, habe aber einen Gewinn in Aussicht gestellt. Volkswagen habe für 2020 bereits einen "gravierenden Rückgang" beim operativen Ergebnis angekündigt, rechne aber nicht mit einem Verlust.



Der Ingenieur-Dienstleister für die Autoindustrie, Bertrandt (ISIN DE0005232805/ WKN 523280), leide unter dem Wirtschaftseinbruch in Folge der Corona-Krise. Das Betriebsergebnis sei im abgelaufenen Quartal um 58% auf 19,4 Mio. EUR eingebrochen. Einige Projekte hätten sich verzögert, seien unterbrochen oder vereinzelt auch abgebrochen worden. Alle Einsparmöglichkeiten seien genutzt worden. Das Unternehmen verzichte angesichts der Herausforderungen weiterhin auf eine Prognose für das im September endende Geschäftsjahr 2019/20.



Der Schweizer Pharmakonzern Roche (ISIN CH0012032113/ WKN 851311) habe in den USA die Zulassung für einen Hoffnungsträger erhalten. Die Arzneimittelbehörde FDA habe das gemeinsam mit PTC Therapeutics entwickelte Medikament Evrysdi zur Behandlung der schweren Erbkrankheit Spinale Muskelatrophie (SMA) freigegeben.



Der Euro sei am Montag erneut unter Druck geraten. Ein stärker werdender USD habe die europäische Gemeinschaftswährung belastet.



Die Aussicht auf eine höhere Nachfrage in Asien habe die Ölpreise ansteigen lassen. Der Goldpreis sei nach den jüngsten Rückgängen am Freitag nahezu unverändert geblieben und halte sich weiter über 2.000 USD. (11.08.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +0,10%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +0,12%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -0,95%) startete mit angezogener Handbremse in die neue Woche, so die Analysten der Nord LB.Eine weitere Verschärfung der US-chinesischen Spannungen habe Investoren an der Seitenlinie zurückgehalten.Am US-Aktienmarkt (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +1,30%, S&P-500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +0,27%, Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) -0,39%) hätten Investoren mit gemischten Gefühlen auf die Diskussionen um weitere Corona-Hilfen geschaut. Gefragt gewesen seien zyklische Unternehmen, die in der Hoffnung auf eine Belebung der Wirtschaft gekauft worden seien.