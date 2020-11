Nach der Fusion mit dem Wettbewerber TLG sei Aroundtown in den ersten neun Monaten kräftig gewachsen. Der Nettomietertrag sei um 37% auf 758 Mio. EUR nach oben gesprungen. Das operative Ergebnis (FFO I) sei um 18% auf 438 Mio. EUR gestiegen. Für das Gesamtjahr habe der Vorstand die Prognose eines FFO I von 460 bis 485 Mio. EUR bestätigt.



Die durch verstärktes Homeoffice ausgelöste Nachfrage nach PCs, Notebooks und Tablets habe den Computer-Konzern Dell in Q3 beflügelt. Der Gesamtumsatz sei um fast 3% auf knapp 23,48 Mrd. USD gestiegen. Das operative Ergebnis habe 1.129 (836) Mio. USD erreicht, der Nettogewinn habe auf 881 (552) Mio. USD angezogen.



Beim Computerhersteller HP Inc. (ISIN US42824C1099 / WKN A140KD) sei der Umsatz in Q4 um 1% auf 15,3 Mrd. USD gefallen, im Gesamtjahr habe er damit bei 56,6 (58,8) Mrd. USD gelegen. Der Gewinn je Aktie habe im Quartal bei 0,49 USD gelegen, im Gesamtjahr bei 2,00 USD. Für das laufende Q1 2020/2021 rechne HP mit einem Gewinn je Aktie zwischen 58 und 64 Cent je Anteilschein.



Der Euro habe sich mit erneut heftigen Kursschwankungen präsentiert. Zeitweise habe die Gemeinschaftswährung mit 1,1930 USD sogar den höchsten Stand seit Anfang September erreicht.



Die anhaltende Hoffnung auf eine wirtschaftliche Belebung durch die Corona-Impfstoffe habe die Ölpreise ihren Aufwärtstrend fortsetzen lassen. Der Goldpreis habe sich etwas von seinem Absturz am Vortag erholt. Würden Anleger auf dem aktuellen Niveau eine gute Einstiegsmöglichkeit sehen? (26.11.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX -0,02%, MDAX 0,00%, TecDAX +1,03%) wollte sich gestern nicht von der Rekordjagd der Wall Street anstecken lassen und legte stattdessen nach den jüngsten Kurszuwächsen eine Verschnaufpause ein, so die Analysten der Nord LB.Nach den jüngsten Rekordständen an der Wall Street habe u.a. der überraschende Anstieg der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe Anleger vorsichtiger werden lassen. So seien Investoren vor dem verlängerten Wochenende in den USA auf Nummer sicher gegangen und hätten vereinzelt Kursgewinne realisiert.Der Nikkei-225 tendiere freundlich mit 26.537,31 Punkten.