Brenntag (ISIN DE000A1DAHH0/ WKN A1DAHH) stärke mit einem strategischen Zukauf in den USA seine Marktposition im Geschäft mit der Lebensmittelindustrie. Der Chemikalienhändler übernehme den US-Händler für Lebensmittelinhaltsstoffe Storm Chaser (JM Swank). Der Zukauf solle in Q3 über die Bühne gehen, habe Brenntag mitgeteilt. JM Swank habe im vergangenen Jahr rund 500 Mio. USD umgesetzt. "Mit dieser strategischen Akquisition verdoppelt Brenntag seine Größe in der Nahrungsmittel-industrie in der Region", habe es geheißen.



Der französische Getränkehersteller Pernod Ricard (ISIN FR0000120693/ WKN 853373) werde für das Gesamtjahr wegen der schrittweisen Aufhebung der Corona-Beschränkungen zuversichtlicher und erwarte nun ein Gewinnwachstum von 16% (bisher: 10%). "Das Tempo der Erholung ist schneller als erwartet", habe es geheißen.



RTL (ISIN LU0061462528/ WKN 861149) sortiere auch sein Geschäft in den Niederlanden neu und gehe mit Talpa Network vom niederländischen Medienunternehmer John de Mol zusammen. Talpa Network bringe demnach seine TV-, Radio-, Print-, Digital-, E-Commerce- und andere Vermögenswerte ein und erhalte dafür einen 30%-igen Anteil. Die RTL Group halte dann 70% der zusammengeführten Gruppe. Die Kostenersparnisse sollten sich auf 100 bis 120 Mio. EUR pro Jahr belaufen. Der Deal solle im ersten Halbjahr 2022 abgeschlossen werden. Die zusammengeführte Gruppe hätte 2020 einen Umsatz von 909 Mio. EUR und einen operativen Gewinn (EBITA) von 84 Mio. EUR erzielt.



Swiss Re (ISIN CH0126881561/ WKN A1H81M) trenne sich vorzeitig von einem Teil seiner Beteiligung an der britischen Phoenix Group. Ein Phoenix-Aktienpaket von rund 6,6% sei für 437 Mio. GBP veräußert worden, habe der Schweizer Rückversicherungskonzern mitgeteilt.



Nach einem schwächeren Start in den Tag habe der Euro im weiteren Verlauf von den positiven Konjunkturdaten aus Euro-Land profitiert.



Der erneute Rückgang der US-Rohölreserven habe die Preise des schwarzen Goldes befeuert und den vierten Tag in Folge für steigende Notierungen gesorgt. Zudem seien auch die US-Lagerbestände an Benzin zurückgegangen. Der Goldpreis habe sich wieder ein wenig verbessern können. (24.06.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Indices am deutschen Aktienmarkt haben nach zwei Tagen mit positiven Vorzeichen zur Wochenmitte den Rückwärtsgang eingelegt, so die Analysten der Nord LB.Daran hätten auch starke europäische Konjunkturdaten nichts ändern können. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe auf dem Tagestief geschlossen (-1,15%). Der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) sei um -0,98% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -0,97% gesunken.An den US-Aktienmärkten sei die Tendenz zur Wochenmitte in engen Grenzen uneinheitlich gewesen. Die am Berichtstag veröffentlichten Konjunkturdaten hätten keine entscheidenden Impulse geliefert. So sei der IHS-Markit Composite-Einkaufsmanagerindex um 4,8 Zähler auf 63,9 Punkte gefallen. Vor allem die Dienstleister hätten dabei an Schwung verloren.Der Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) habe sich den zweiten Tag in Folge nur marginal bewegt und liege aktuell bei 28.871 Punkten (-0,01%).