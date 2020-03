Im DAX hätten am Dienstag im Zuge der breit angelegten Erholungsrally die Aktien von Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF), Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF), Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF), Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF), Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) und Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) im zweistelligen Prozentbereich um teils bis zu 15% zu.



Im Zuge eines positiv aufgenommenen Umsatzausblicks seien im SDAX (ISIN: DE0009653386, WKN: 965338) die Titel des Windkraftkonzerns Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) um 29 Prozent nach oben geschossen. Das Papier des Laserspezialisten LPKF (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) nach optimistischen Tönen zur Dividende satte 22% zugelegt.



Die thyssenkrupp-Aktie (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) habe den kassierten Ausblick nach ihrem jüngsten Kurseinbruch im Zuge der Coronavirus-Krise sehr gut weggesteckt. Im MDAX sei ihr ein Kurssprung von 17% gelungen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt haben die jüngst leidgeprüften Anleger am Dienstag Grund zur Freude, so Marion Schlegel vom Anlagermagazin "Der Aktionär".Die Lage habe sich weiter beruhigt, hohe Kursgewinne hätten für die in den vergangenen Wochen erlittenen herben Verluste zumindest vorübergehend etwas hinweggetröstet. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gewinne am Nachmittag etwas mehr als 7% auf 9.355,32 Punkte. Damit habe der deutsche Leitindex seit seinem Anfang der Vorwoche markierten Tief nach dem Coronavirus-Crash bei 8.255 Punkten nun 1.100 Punkte gut gemacht. Der DAX hole aber vorerst nur die maßlose Übertreibung der letzten Handelstage auf - vorschnell als Trendumkehr sollte dies aber nicht gesehen werden, habe Marktexperte Andreas Lipkow von der comdirect bank gemahnt.