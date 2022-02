Der französische Versorger Electricite de France (EDF) (ISIN FR0010242511/ WKN A0HG6A) habe 2021 den Umsatz auf 84,46 (69,03) Mrd. EUR erhöhen können und einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 18,01 Mrd. EUR (+11,3%) erzielt. Der Nettogewinn sei von 650 Mio. EUR im Vorjahr auf 5,11 Mrd. EUR gesprungen.



Auch wenn sich die Produktion in Q4 nur leicht von1,71 Mio. Barrel Öläquivalent pro Tag auf 1,74 Mio. Barrel erhöht habe, habe Eni (ISIN IT0003132476/ WKN 897791) deutliche Zuwächse bei Umsatz und Gewinn vorweisen können. Die stark anziehenden Preise hätten die Erlöse auf 26,76 (11,63) Mrd. EUR springen lassen. Dabei habe der italienische Öl- und Gaskonzern einen Quartalsgewinn von 3,82 Mrd. (Vorjahr: -797 Mio.) EUR erzielt. Damit habe sich für das Gesamtjahr bei Erlösen von 76,57 Mrd. EUR (+74%) ein Nettogewinn von 6,13 (2020: -8,64) Mrd. EUR ergeben.



Renault (ISIN FR0000131906/ WKN 893113) habe 2021 den Umsatz um 6,3% auf 46,2 Mrd. EUR verbessern können und dabei einen Nettogewinn von 888 Mio. (Vorjahr: -8,01 Mrd.) EUR erzielt.



Die anhaltende Unsicherheit in der Ukraine-Krise habe beim Euro keine klare Richtung zugelassen.



Das in der kommenden Woche geplante Treffen der Außenminister Russlands und der USA habe Hoffnung auf eine Annäherung im Ukraine-Konflikt gegeben, was die Ölpreise etwas belastet habe. (21.02.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem der deutsche Aktienmarkt zunächst freundlich gestartet war und sich damit den schwachen US-Vorgaben entzog, sind die Kurse im weiteren Tagesverlauf wieder zurückgekommen, so die Analysten der Nord LB.Wie schon in der gesamten Woche hätten vor allem die geopolitischen Spannungen das Handeln der Investoren bestimmt. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -1,47%, der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -2,22% und der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -1,25% gesunken.Die Abgaben an den US-Börsen seien auch vor dem verlängerten Wochenende (Feiertag am Montag) weiter gegangen. Die Anleger hätten nach wie vor den Ukraine-Konflikt im Blick. Der Dow Jones-Index (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,68%, der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -1,23% und der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,72% gefallen.