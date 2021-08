Der Kochbox-Versender HelloFresh (ISIN DE000A161408/ WKN A16140) habe den Umsatz im zweiten Quartal stark ausgeweitet. Verglichen mit dem lockdown-belasteten Vorjahresquartal sei der Umsatz um 66,5% auf 1,56 Mrd. EUR gesprungen. Das bereinigte EBITDA der Gruppe liege bei 157,8 Mio. EUR, woraus sich eine bereinigte EBITDA-Marge von 10,1% ergebe, habe das Unternehmen mitgeteilt. Für das Geschäftsjahr 2021 erwarte die Gruppe ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 45 bis 55% und eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 8,25 und 10,25%.



Die Wohnungsgesellschaft LEG Immobilien (ISIN DE000LEG1110/ WKN LEG111) habe dank steigender Mieten, eines gesunkenen Leerstands und der Integration von Zukäufen mehr verdient. Der operative Gewinn (FFO I) sei im ersten Halbjahr um 12,1% auf 218,2 Mio. EUR gestiegen. Wesentliche positive Effekte hätten sich dabei auch aus gestiegenen Nettokaltmieten ergeben, die vor allem durch Zukäufe erreicht worden seien. Zugleich hätten die Düsseldorfer den Wert ihrer Immobilien steigern können, eine Neubewertung des Portfolios zur Jahresmitte habe zu einer Aufwertung von mehr als 1,1 Mrd. EUR geführt.



Der weltgrößte Rückversicherer Münchener Rück (ISIN DE0008430026/ WKN 843002) komme bei der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands vergleichsweise glimpflich davon. Das Unternehmen rechne nach vorläufiger Einschätzung mit einem mittleren dreistelligen Millionenschaden - einschließlich der Erstversicherungs-Tochter Ergo, habe die Münchener Rück mitgeteilt. Den versicherten Gesamtschaden veranschlage der Branchenverband GDV allein für Deutschland auf bis zu 5,5 Mrd. EUR Euro. An ihrer Prognose eines Nettogewinns von 2,8 Mrd. EUR Euro im lfd. Jahr halte Münchener Rück fest.



Der Euro habe nach schwachen Konjunkturdaten (ZEW ) nachgegeben.



Bei den Ölpreisen habe nach den deutlichen Verlusten der Vortage eine Gegenbewegung stattgefunden. Gold habe sich nach dem jüngsten Rutsch nach unten ebenfalls stabilisiert. (11.08.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Beim deutschen Aktienmarkt prägten Unternehmens-Quartalszahlen, die Beratungen von Bund und Ländern über die weitere Vorgehensweise in der Corona-Pandemie sowie die ZEW-Konjunkturerwartung das Handelsgeschehen, so die Analysten der Nord LB.Es sei bergauf gegangen. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,16%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,68% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,19% gestiegen.An der Wall Street seien Anleger vor den heute anstehenden US-Inflationsdaten mit Aktienkäufen an der Seitenlinie geblieben. Die US-Börsen hätten uneinheitlich geschlossen. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,5% und der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,1% geklettert. Der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) sei um -0,5% gesunken.