Der Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) notiere schwach bei aktuell 28.853,81 Punkten.



Der Immobilienriese Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1/ WKN A1ML7J) habe seinen Anteil am Konkurrenten Deutsche Wohnen (ISIN DE000A0HN5C6/ WKN A0HN5C) weiter ausgebaut. Die Gesamtzahl der Deutsche Wohnen-Aktien, die dem Bochumer Branchenprimus angedient worden seien, die er besitze oder auf die er Zugriff habe, habe am Freitagabend rund 55,56% der Stimmrechte der Deutschen Wohnen betragen, habe Vonovia am Montag mitgeteilt.



Der US-Chiphersteller QUALCOMM (ISIN US7475251036/ WKN 883121) und die New Yorker Investmentfirma SSW Partners würden für 4,5 Mrd. USD die schwedische Technologiefirma Veoneer kaufen. Der Experte für Fahrerassistenzsysteme in Autos sage dafür seine vereinbarte Fusion mit dem österreichisch-kanadischen Autozulieferer Magna ab und zahle eine Vertragsstrafe von 110 Mio. USD an Magna. Diese Fusion hätte ein Volumen von 3,8 Mrd. USD gehabt.



Trübe Konjunkturdaten aus der Eurozone hätten den Euro nicht belastet. Im Gegenteil: Der Euro habe sich am Montag ein wenig von seinen jüngsten Verlusten erholen können.



Die Ölfördergruppe OPEC+ werde ihre Tagesproduktion trotz Knappheit am Weltmarkt im November nur um die geplanten 400.000 Barrel (je 159 Liter) anheben. Die Ölnotierungen hätten daraufhin zugelegt. Gold habe um die Vortagestendenz gependelt und freundlicher notiert. (05.10.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Erst Flaute, dann lange Gesichter am deutschen Aktienmarkt: Nach einer insgesamt seitwärts gerichteten Bewegung über weite Strecken des Handelstags litt der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900, -0,79%) am späten Nachmittag unter deutlichen Verlusten der US-Börsen, so die Analysten der Nord LB.Der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,95% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -1,36% gefallen.Zunehmende Wachstumssorgen, nicht enden wollende Sorgen um Evergrande (ISIN KYG2119W1069/ WKN A2APDK) und die Furcht vor einer anziehenden Inflation angesichts weiter steigender Energiepreise hätten für eine schwache Wall Street gesorgt. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,9%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -1,30% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -2,14% gesunken.