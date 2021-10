Die Halbleiter-Engpässe hätten BMW in Q3 gebremst. Der Autobauer habe von Juli bis September insgesamt 593.189 Fahrzeuge verkauft, ein Minus von 12,2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In den ersten neun Monaten des Jahres sei der Absatz dennoch um 17,9% auf 1.932.236 Einheiten gestiegen. Wegen des Mangels an Halbleitern habe BMW die Produktion vereinzelt angepasst, habe das Unternehmen mitgeteilt. BMW gehe davon aus, dass im Gesamtjahr wegen der Chipkrise 80.000 bis 100.000 Autos nicht gebaut werden könnten. Vertriebsvorstand Nota habe sich dennoch zuversichtlich gezeigt, die Vertriebsziele zu erreichen.



Eine deutliche Gewinnsteigerung in Q3 lasse die Deutsche Post (ISIN DE0005552004 / WKN 555200) optimistischer auf das Gesamtjahr blicken. Der Betriebsgewinn (EBIT) habe bei 1,765 (1,377) Mrd. EUR gelegen. Für die ersten neun Monate ergebe sich damit ein operatives Ergebnis von rund 5,76 Mrd. EUR. Das Unternehmen habe angekündigt, die Prognose für den Betriebsgewinn und den Barmittelzufluss vor allem wegen der starken Entwicklung bei DHL anzuheben. Auch der mittelfristige Ausblick für die Jahre bis 2023 werde nach oben angepasst, habe es geheißen.



Nach Ende der regulären Annahmefrist habe sich Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1 / WKN A1ML7J) 60,30% am Konkurrenten Deutsche Wohnen (ISIN DE000A0HN5C6 / WKN A0HN5C) gesichert. Zudem habe Vonovia die Annahmefrist noch einmal bis zum 21. Oktober verlängert. Dann könnten verbliebene Deutsche-Wohnen-Aktionäre ihre Papiere zu 53 EUR je Stück noch andienen.



Die Schweizer Bauchemiefirma Sika (ISIN CH0418792922 / WKN A2JNV8) habe ihre Finanzziele bekräftigt. Das Unternehmen peile 2022 und 2023 währungsbereinigt ein Umsatzwachstum zwischen 6 und 8% an. Trotz einer anspruchsvollen Rohstoffpreisentwicklung und Engpässen in den Lieferketten dürften die Verkaufserlöse im laufenden Jahr in Lokalwährungen um 13 bis 17% steigen und eine EBIT-Marge von 15% erreicht werden. Künftig werde eine EBIT-Marge zwischen 15 und 18% angestrebt, habe es weiter geheißen.



Der Euro habe sich auf dem niedrigen Niveau stabilisieren können. Unerwartet schwache deutsche Konjunkturdaten habe die Gemeinschaftswährung damit weggesteckt.



Nach einem schwächeren Auftakt hätten die Ölpreise ins Plus gedreht. Hintergrund seien Aussagen des US-Energieministeriums gewesen, die strategischen Reserven nicht anzuzapfen. Gold habe sich erneut kaum verändert präsentiert. (08.10.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach den deutlichen Verlusten des Vortages haben die Anleger sich am Donnerstag günstig eingedeckt und die deutschen Indices nach oben gezogen, so die Analysten der Nord LB.Dabei seien vor allem die DAX-Werte gesucht gewesen. Ein Kompromiss im US-Schuldenstreit und die sinkenden Energiepreise hätten die Anleger an die Märkte zurückgeholt. Der DAX sei um +1,85%, der MDAX um +0,64% und der TecDAX um +0,38% gestiegen. Gesucht gewesen seien u.a. Titel aus dem Automobilbereich. So hätten Daimler (ISIN DE0007100000 / WKN 710000) 4,06% gewonnen und Continental (ISIN DE0005439004 / WKN 543900) hätten 4,00% zugelegt.Robuste Arbeitsmarktdaten und eine vorübergehende Einigung im Hinblick auf die Schuldenobergrenze hätten die Kurse an der Wall Street befeuert. Der Dow Jones sei um +0,98%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) um +0,83% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271 / WKN 969427) um +1,05% geklettert.