Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Europa. Der operative Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Bewirtschaftung des eigenen Wohnimmobilienbestandes in dynamischen Metropolregionen und Ballungszentren Deutschlands. Die Deutsche Wohnen sieht sich in der gesellschaftlichen Verantwortung und Pflicht, lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum in lebendigen Quartieren zu erhalten und neu zu entwickeln. Der Bestand umfasste zum 31. Dezember 2020 insgesamt rund 155.400 Wohn- und 2.900 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im DAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600, GPR 250 und DAX 50 ESG geführt. (12.08.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen wird von Vonovia geschluckt - AktienanalyseDer Immobilienkonzern Vonovia wagt kurz nach dem gescheiterten Übernahmeversuch des Konkurrenten Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) einen weiteren Anlauf, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dabei werde das Gebot um einen auf 53 Euro je Anteil erhöht. Auf dieser Basis werde Deutsche Wohnen mit rund 19 Mrd. Euro bewertet. Vonovia wolle erneut mindestens die Hälfte der Anteile erwerben. An dieser Schwelle sei Vonovia zuletzt gescheitert. Dieses Mal dürfte die Übernahme gelingen. Zum einen habe Vonovia bereits Zugriff auf etwas mehr als 30 Prozent der Anteile. Zum anderen habe sich Vonovia gegen erneute Spekulationen auf einen höheren Preis gewappnet. So sei im Angebot diesmal ausdrücklich festgeschrieben worden, dass Vonovia drei Jahre lang keinen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abschließen werde. Bei einem solchen Vertrag könnten Minderheitsaktionäre einen höheren Preis für ihre Papiere herausschlagen als beim Übernahmeangebot.Im Immobilienmarkt seien Übernahmen ohne einen solchen Vertrag "durchaus üblich", habe Vonovia-CEO Rolf Buch erklärte. "Da dies aber eventuell nicht allen bekannt war, haben wir das jetzt klar kommuniziert." Die Finanzaufsicht Bafin hat bereits die Freigabe für die erneute Offerte erteilt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 31/2021)Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:52,86 EUR +0,11% (12.08.2021, 11:11)