Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasste zum 30. Juni 2017 insgesamt 162.985 Einheiten, davon 160.552 Wohneinheiten und 2.433 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX® Europe 600 und GPR 250 geführt. (13.12.2018/ac/a/d)



Der Ausbau des Portfolios in Dresden und Leipzig mache Fortschritte, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Gleichzeitig sei der Verkauf von Liegenschaften in den nicht zum Kerngeschäft gehörenden Regionen weitgehend abgeschlossen.

Kai Klose, Analyst der Privatbank Berenberg, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Deutsche Wohnen-Aktie bestätigt und das Kursziel von 46 auf 47 Euro angehoben. (Analyse vom 13.12.2018)