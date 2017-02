Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

32,265 EUR -0,46% (22.02.2017, 11:43)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

32,247 EUR +1,00% (22.02.2017, 11:56)



ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWNI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWHHF



Kurzprofil Deutsche Wohnen AG:



Die Deutsche Wohnen AG (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasst zum 30. Juni 2016 insgesamt 160.836 Einheiten, davon 158.647 Wohneinheiten und 2.189 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX(R) Europe 600 und GPR 15 geführt. (22.02.2017/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Deutsche Wohnen AG (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF).Die FFO I seien laut Q4-Eckdaten auf ca. 83 (Vj.: 75) Mio. Euro gewachsen und seien damit hinter der Analysten-Erwartung (89,1 Mio. Euro) zurückgeblieben. Die Zielsetzung für 2016 ("mindestens 380 Mio. Euro") sei mit rund 384 (Vj.: 304) Mio. Euro aber erreicht worden. Ferner habe das Unternehmen Kapitalmaßnahmen mit einem Volumen von insgesamt 1,35 Mrd. Euro durchgeführt. Im Rahmen einer Barkapitalerhöhung sei ein Bruttoemissionserlös von rund 545 Mio. Euro erzielt worden, was der Ausgabe von 17,17 Mio. Aktien zu einem Platzierungspreis von 31,75 Euro je Aktie entspreche. Darüber hinaus seien neue Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 800 Mio. Euro platziert worden.Hintergrund der beiden Kapitalmaßnahmen sei die vorgezogene Refinanzierung ausstehender Wandelschuldverschreibungen und die Finanzierung des in Q3 2016 angekündigten Erwerbs des Pegasus Pflegeheim-Portfolios. Ferner würden sie zukünftigen Akquisitionen dienen. Der Analyst habe seine Prognosen angepasst (u.a. FFO I je Aktie 2016e: 1,08 (alt: 1,16) Euro; FFO I je Aktie 2017e: 1,18 (alt: 1,24) Euro).Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie: