Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

31,995 EUR -1,07% (02.03.2017, 12:26)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

32,00 EUR -1,07% (02.03.2017, 12:24)



ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWNI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWHHF



Kurzprofil Deutsche Wohnen AG:



Die Deutsche Wohnen AG (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasst zum 30. Juni 2016 insgesamt 160.836 Einheiten, davon 158.647 Wohneinheiten und 2.189 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX(R) Europe 600 und GPR 15 geführt. (02.03.2017/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Arrowgrass Capital Partners LLP baut Netto-Leerverkaufsposition in Deutsche Wohnen-Aktien aus:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Arrowgrass Capital Partners LLP haben die Aktien des Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen AG (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) unter Beschuss genommen.Die Finanzprofis des Hedgefonds Arrowgrass Capital Partners LLP haben am 01.03.2017 ihre Shortposition von 0,43% auf 0,50% der Aktien der Deutsche Wohnen AG angehoben.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Deutsche Wohnen AG-Aktien:0,79% BNP PARIBAS SA (10.02.2017)0,67% BNP PARIBAS SA (22.02.2017)0,65% BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (02.12.2016)0,55% SUNRISE PARTNERS LIMITED PARTNERSHIP (06.12.2013)0,50% Arrowgrass Capital Partners LLP (01.03.2017)0,45% Marshall Wace LLP (27.02.2017)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Deutsche Wohnen-Aktien auf mindestens 4,55%.Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie: