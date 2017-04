ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWNI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWHHF



Kurzprofil Deutsche Wohnen AG:



Die Deutsche Wohnen AG (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasst zum 31. Dezember 2016 insgesamt 160.200 Einheiten, davon 158.000 Wohneinheiten und 2.200 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600 und GPR 250 geführt. (20.04.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktie: Kurs nimmt wieder Fahrt nach oben auf - AktienanalyseLag die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen im März noch bei fast 0,5 Prozent, ist der Wert zuletzt wieder unter 0,2 Prozent gesunken, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im Gegenzug seien die Kurse der zinssensitiven Immobilienaktien wieder in die Gänge gekommen. Beispiel Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF): Vom Tiefpunkt bei 30,33 Euro Ende März habe sich der Titel bis dato um rund sieben Prozent nach oben gearbeitet. Positiv seien am Markt die jüngsten Insidermeldungen aufgenommen worden. Demnach habe einer der Vorstände des Wohnimmobilienunternehmens, Philipp Grosse, Aktien im Volumen von gut 107.000 Euro erworben. Auf Basis des Mischkurses von rund 30,75 Euro liegt der Manager bereits gut im Plus, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 15/2017)Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie:31,615 EUR -0,74% (20.04.2017, 11:06)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:31,633 EUR -0,54% (20.04.2017, 11:13)