Die mit der Corona-Epidemie verbundene Störung von Lieferketten durch Produktionsausfälle in China könnte die deutsche Wirtschaft weniger hart treffen als befürchtet, so die Analysten von Postbank Research.



Sie würden schätzen, dass chinesische Zulieferer nur für etwa ein Prozent der in deutschen Produktionshallen benötigten Zwischenprodukte eine kritische Rolle spielen würden. Lediglich bei elektronischen Bauteilen sei Deutschland in starkem Maße auf chinesische Produkte angewiesen. In Japan und in den USA liege der Anteil wichtiger Produktkomponenten aus China mit knapp 10 Prozent beziehungsweise 6,5 Prozent deutlich höher als in Deutschland. Besonders stark betroffen von Produktionsausfällen seien aber asiatische Schwellenländer wie Vietnam und Thailand, da sie einen sehr großen Anteil an Zwischenprodukten aus dem Reich der Mitte beziehen würden. Dass sich die Störung von Lieferketten auf die deutsche Wirtschaft moderat auswirke, könnte auch erklären, warum sich die Stimmung in der Industrie hierzulande zuletzt besser entwickelt habe als in anderen Ländern.



In Europa hätten sich die wichtigsten Leitindices moderat erholt, An der Wall Street zogen S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) deutlich an und auch in Asien würden heute Morgen Kurszuwächse überwiegen. (05.03.2020/ac/a/m)





