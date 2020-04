Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (23.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Trotz Corona-Pandemie schreite der 5G-Ausbau in Deutschland voran. Die Deutsche Telekom habe dabei besonders ambitionierte Ziele. Noch in diesem Jahr solle mehr als die Hälfte der Bevölkerung im Land von 5G profitieren können. Der Konzern wolle seinen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz damit weiter ausbauen.Durch ein technisches Upgrade für die bereits vorhandenen Antennen werde der schnelle Rollout möglich. "Wir haben Großes vor mit 5G und bringen den neusten Mobilfunk-Standard noch dieses Jahr in weite Teile Deutschlands", sage Telekom Deutschland-Chef, Dirk Wössner. "Ich freue mich, dass das Netz für unsere Kunden damit noch besser wird. Die Vorbereitungen im Netz laufen auf vollen Touren, damit möglichst viele Menschen die neue Technologie schnell bekommen. In der Stadt und auf dem Land."Zum Jahresende solle bereits in allen Bundesländern Zugriff auf 5G möglich sein - sowohl in Städten als auch in ländlichen Gebieten. Bereits 2018 habe die Deutsche Telekom angekündigt, bis 2025 99 Prozent der Bevölkerung und 90 Prozent der Fläche in Deutschland mit 5G zu versorgen.Der 5G-Ausbau schreite voran. Vor allem in der Industrie biete der neue Mobilfunkstandard viele Möglichkeiten - und dürfte auch der Telekom neues Geschäft einbringen.Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "Aktionär Depot" von "Der Aktionär".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link