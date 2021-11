Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,802 EUR -0,38% (23.11.2021, 08:43)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,91 EUR +2,60% (22.11.2021, 17:36)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (23.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Könne einer der größten und langwierigsten Anlegerschutz-Prozesse Deutschlands mit einem Vergleich beendet werden? Um diese Frage gehe es vor dem Oberlandesgericht Frankfurt, das heute um 11:00 Uhr erneut um den sogenannten dritten Börsengang der Deutschen Telekom im Jahr 2000 verhandele.Rund 16.000 Kleinaktionäre hätten sich damals getäuscht gefühlt und auf Erstattung ihrer Kursverluste geklagt, die sich ihren Angaben zufolge auf rund 80 Mio. Euro summieren würden. Die seit 2001 beim Landgericht Frankfurt eingereichten Klagen seien zu einem Musterverfahren zusammengeführt worden, das jedoch bis heute nicht rechtskräftig abgeschlossen sei. Der Bundesgerichtshof habe aber einen schwerwiegenden Fehler im Verkaufsprospekt für die T-Aktie festgestellt.Auf dem Tisch liege ein Vorschlag, der sowohl von einflussreichen Klägern als auch von den Beklagten unterstützt werde, wie das OLG bereits vorab mitgeteilt habe. Beklagte seien die Deutsche Telekom AG, die Bundesrepublik Deutschland und die Staatsbank KfW. Der Vergleich solle bei Zustimmung durch das OLG den einzelnen Klägern jeweils bis zum 30. Juni 2022 angeboten werden. Ein übergreifender, für alle verbindlicher Vergleich sei nach Einschätzung der Anwälte nicht möglich.Die Deutsche Telekom-Aktie habe sich zuletzt etwas erholen können, nachdem sie Ende Oktober ein neues Mehrmonatstief markiert habe. Anleger würden beim DAX-Titel allerdings weiter viel Geduld brauchen. Angesichts der günstigen Bewertung und der starken operativen Entwicklung schienen langfristig aber höhere Kurse möglich, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.11.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link