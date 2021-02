XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,95 EUR +0,71% (15.02.2021, 16:51)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutschland Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Intenet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (15.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Telekommunikationsbranche in Deutschland sei in Aufruhr. 1&1 Drillisch (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550) habe sich im Streit mit Telefónica Deutschland (ISIN: DE000A1J5RX9, WKN: A1J5RX) auf eine neue Vereinbarung geeinigt und baue zudem die Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom aus.Mit der Beilegung des langwierigen Streits mit Telefónica Deutschland sei für 1&1 Drillisch der Weg zum Mobilfunkanbieter mit eigenem Netz nun frei. Derweil baue 1&1 Versatel, eine Schwestergesellschaft von 1&1 Drillisch, die Zusammenarbeit mit der Telekom aus. So erhalte Versatel neben dem bereits vorhandenen Zugriff auch Zugang zu weiteren FTTH-Anschlüssen ("Fiber to the Home"), die wiederum Drillisch zur Verfügung gestellt würden.DER AKTIONÄR sei für die Deutsche Telekom-Aktie bullish gestimmt und setzt auch im AKTIONÄR-Depot darauf, dass die Unterbewertung bald aufgeholt wird, so der Experte Maximilian Völkl. (Analyse vom 15.02.2021)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,945 EUR +0,67% (15.02.2021, 17:06)