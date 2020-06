Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (18.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Tochter T-Mobile US sei bereits seit Jahren der Wachstumstreiber der Deutschen Telekom. Durch die Fusion mit dem Rivalen Sprint attackiere T-Mobile im US-Mobilfunkmarkt nun die Platzhirsche AT&T und Verizon. Da komme es gut, dass der Konzern für das eigene Wachstum deutlich optimistischer werde.T-Mobile rechne in Q2 mit einem Nettozuwachs bei den Vertragskunden zwischen 800.000 und 900.000. Bislang habe ein Plus von null bis 150.000 Euro als Richtwert gegolten. Eine schneller als erwartete Erholung im Einzelhandel und neue Möglichkeiten bei T-Mobile for Business würden als Gründe genannt.Zum 1. Juli bekomme die US-Tochter der Telekom zudem einen neuen Finanzchef. Peter Osvaldik, der seit Januar 2016 im Konzern sei und derzeit die Finanzbuchhaltung leite, werde Nachfolger von Braxton Carter. Carter sei 19 Jahre für T-Mobile tätig gewesen und gehe nun in den Ruhestand. Ebenfalls am 1. Juli solle zudem der Verkauf von Boost Mobile an Dish Networks - eine der Bedingungen der Kartellbehörden für die Genehmigung der Sprint-Fusion - für 1,4 Mrd. Dollar abgeschlossen sein.Die Kosten im Zusammenhang mit Covid-19 sollten derweil geringer ausfallen als erwartet. Statt 450 bis 550 Mio. Dollar vor Steuern erwarte T-Mobile US jetzt nur noch 350 bis 450 Mio. Dollar.Höhere Kosten für die Fusion und die Abschreibungen seien ärgerlich. Entscheidend sei aber: Das Wachstum stimme. T-Mobile US nehme die Jagd auf die Platzhirsche weiter auf. Die Entwicklung der cash-flow-starken Tochter dürfte sich auch für die Mutter Deutsche Telekom auszahlen.Die Deutsche Telekom-Aktie bleibt auf der Kaufliste, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link