Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Deutsche Telekom habe die Weichen für die Zukunft gestellt. Der Vertrag mit Konzernchef Timotheus Höttges sei verlängert worden und mit dem amtierenden Deutsche Post -Chef Frank Appel sei die lange Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden Aufsichtsratsvorsitzenden Ulrich Lehner auch endlich beendet worden.Höttges bleibe noch bis mindestens 2026 im Amt, teile die Telekom bereits am Mittwoch nach einer Sitzung des Aufsichtsrats mit. Der 59-Jährige habe einen neuen, fünf Jahre laufenden Vertrag bekommen, nachdem der vorige Vertrag 2023 ausgelaufen wäre. Zugleich habe das Kontrollgremium die Weichen für die Nachfolge Lehners gestellt. Ihm solle Appel folgen - er solle bei der Telekom-Hauptversammlung im April in den Aufsichtsrat gewählt werden und dann an dessen Spitze rücken.Höttges stehe "wie kein anderer für den Wandel und den Erfolg der vergangenen Jahre", so Lehner über den obersten Telekom-Manager. "Tim Höttges hat - zusammen mit seinem Team - in den vergangenen fast acht Jahren die Telekom modernisiert und konsequent auf einen Wachstums- und Innovationskurs ausgerichtet." Firmenziele seien dabei stets übererfüllt worden. "Mit Geschick, Hartnäckigkeit und Durchsetzungsvermögen hat Tim Höttges die Deutsche Telekom zum führenden Telekommunikationsunternehmen in Europa gemacht." Man sei froh, "Mr. Magenta" halten zu können.Auch zu seinem designierten Nachfolger habe sich Lehner geäußert. Dieser sei eine Führungspersönlichkeit, die bei der Post die Digitalisierung vorangetrieben und ein ausgeprägtes Verständnis für das Wirtschaften in regulierten Märkten habe. "In seiner bisherigen Rolle hat er gezeigt, wie man ein Unternehmen erfolgreich im globalen Wettbewerb, auch außerhalb Europas, positionieren kann."Unter Aktionärsvertretern sei die Nachricht von der verlängerten Höttges-Amtszeit positiv aufgenommen worden. "Das ist ein Erfolg für die Telekom: Zwei erfolgreiche Manager bilden ein Tandem, um die Telekom in die Zukunft zu lenken", habe Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) gesagt.Im Mai 2023 wolle Appel seinen Chefsessel bei der Post abgeben. Dass der Manager für eine Übergangszeit von einem Jahr sowohl Post-Vorstandsvorsitzender als auch Telekom-Aufsichtsratschef sein solle, habe Tüngler "wenig glücklich" genannt - das widerspreche dem Corporate Governance Kodex, der Regeln für gute Unternehmensführung festschreibe und dabei auf die Freiwilligkeit der Firmen setze.Die personellen Entscheidungen seien positiv zu werten. Die Telekom dürfte somit weiter auf Erfolgskurs bleiben. Langfristig sollte sich das auch an der Börse widerspiegeln und zu höheren Kursen führen.Konservative Anleger bleiben an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Deutsche Telekom-Aktie. (Analyse vom 16.12.2021)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte: