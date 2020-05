Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

13,77 EUR +0,55% (15.05.2020, 10:59)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

13,85 EUR +0,87% (15.05.2020, 11:13)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (15.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Deutsche Telekom habe am Donnerstag starke Zahlen zum ersten Quartal geliefert. Ein Blick in die Details lohne sich natürlich trotzdem. "Der Aktionär" nenne fünf Fakten zu den Zahlen, die Anleger kennen sollten.Die Telekom habe den operativen Gewinn (EBITDA AL) um 10,2 Prozent steigern können. Besonders das US-Geschäft habe geglänzt und hier um 18,0 Prozent zugelegt. Doch auch die anderen Sparten hätten zugelegt. In Deutschland habe ein Plus von 2,7 Prozent gestanden, Europa habe 1,9 Prozent mehr beigesteuert, das Systemgeschäft 8,7 Prozent und die Sparte Group Development, zu der unter anderem T-Mobile Netherlands oder die Deutsche Funkturm gehören würden, 5,5 Prozent.Der für die Dividende wichtige Freie Cashflow AL sei zwar deutlich von 1,6 auf 1,3 Milliarden Euro gefallen. Verantwortlich dafür seien aber vor allem Factoring-Vereinbarungen über 0,7 Milliarden Euro gewesen, die nicht weitergeführt worden seien. Ohne diesen Mittelabfluss wäre der freie Cashflow AL auf über zwei Milliarden Euro geklettert.Die wachstumsstarke US-Tochter steuere ein Umsatzplus von 3,7 Prozent bei. Auf Dollar-Basis habe das Wachstum allerdings lediglich 0,7 Prozent betragen. Positive Währungseffekte hätten der Telekom bereits mehrmals in der jüngeren Vergangenheit zu stärkeren Ergebnissen verholfen.Die Nettoschulden seien gegenüber dem Vorquartal weiter gestiegen - von 76,0 auf 77,4 Milliarden Euro. Vor allem Bewertungseffekte aus Zinssicherungsgeschäften und Währungseffekte seien dafür verantwortlich gewesen. Dennoch: Der Schuldenberg sei hoch und sollte in Zukunft wieder reduziert werden.Die Zahlen seien stark gewesen. Lediglich die weiter steigenden Nettoschulden und T-Systems würden leichten Anlass zur Kritik geben. Doch die Telekom sei auf dem richtigen Weg. Das sollte sich auch im Aktienkurs widerspiegeln.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analysen vom 15.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.