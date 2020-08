Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,93 EUR -1,16% (20.08.2020, 16:39)



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (20.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Seit Anfang Juni habe der DAX-Titel jeglichen Schwung verloren. Im Bereich der 15-Euro-Marke warte die T-Aktie auf neue Impulse. Eine positive Nachricht komme am Donnerstag seitens der Analysten. Barclays äußere sich optimistisch zu den weiteren Aussichten. Barclays-Analyst Simon Coles habe seinen fairen Wert für die T-Aktie von 16,50 auf 18,00 Euro erhöht. Das Votum laute zwar lediglich "equal-weight", das Kursziel liege aber satte 20 Prozent über dem gegenwärtigen Kursniveau.Aus charttechnischer Sicht müsse die T-Aktie vor Erreichen dieses Kursziels aber den Seitwärtstrend der vergangenen Wochen nach oben durchbrechen. Erst wenn der nachhaltige Sprung über den Widerstandsbereich bei 15,50 Euro gelinge, dürfte neues Leben in das Papier kommen.Langfristig seien die Aussichten für die Deutsche Telekom-Aktie dank der wachstumsstarken US-Tochter gut. Kurzfristig würden aber weiter die Impulse fehlen. Neueinsteiger können deshalb abwarten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Konservative Anleger, die investiert sind, sollten bei der Dividendenperle dabei bleiben. (Analyse vom 20.08.2020)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,915 EUR -1,68% (20.08.2020, 16:24)