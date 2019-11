XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,194 EUR -0,09% (19.11.2019, 10:28)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,204 EUR -0,08% (19.11.2019, 10:43)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (19.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Es sei ein Paukenschlag gewesen. Am Montag sei bekannt geworden, dass die erfolgreiche Telekom-Tochter T-Mobile US ab Mai 2020 auf ihren schillernden Vorstandschef John Legere verzichten müsse. Er habe seit 2012 das Gesicht des wachstumsstarken Jägers der Platzhirsche AT&T und Verizon verkörpert. Gelinge der Sprint-Deal, sei seine Mission jedoch erfüllt.T-Mobile US werde nach dem Sprint-Deal selbst zu einem der Platzhirsche auf dem US-Mobilfunkmarkt, den sich die neuen "Big three" künftig mit Dish Network teilen könnten. T-Mobile US werde dann unter der Führung des bisherigen COO Mike Sievert agieren. Er habe ohnehin als Hirn hinter der Un-carrier-Strategie gegolten, die Legere so erfolgreich in die Öffentlichkeit transferiert habe.Die Erfolgsgeschichte von T-Mobile US habe lange mit dem Namen John Legere zusammengehangen. Doch Sievert sei lange im Konzern und dürfte die neue Situation am US-Markt - vorausgesetzt, der Sprint-Deal gehe endgültig durch - meistern. Sorgen müssten sich Anleger der Deutschen Telekom hier nicht machen. Entsprechend gemäßigt sei auch die Reaktion an den Börsen ausgefallen. Konservative könnten dabei bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.11.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: