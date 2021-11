Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (19.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die T-Aktie setze ihre Talfahrt am Freitag fort. Damit sei die Euphorie, die nach der Veröffentlichung der Zahlen und der Anhebung der Dividenden eingesetzt habe, bereits wieder verflogen. Derweil gebe es neue Gerüchte um die Problemtochter T-Systems, hier scheine nun auch ein Verkauf möglich.Laut einem Bericht des "Manager Magazin" könnten bereits im Februar erste Gespräche mit potenziellen Käufern geführt werden. Bis September solle es demnach zum Abschluss kommen. Einfach werde eine Lösung aber nicht zu finden sein. Aufgrund zahlreicher Staatsaufträge könnte es Probleme geben, wenn ein Käufer etwa nicht aus der EU stamme.Ein T-Systems-Sprecher habe zur Nachrichtenagentur Reuters zwar gesagt, dass man auch andere Optionen prüfe. Klar sei, dass eine Lösung überfällig sei. 2020 habe die Sparte 650 Mio. Euro Minus eingefahren. Dabei mache sie nur einen Umsatz von 4,2 Mrd. Euro.Anleger würden bei der T-Aktie weiterhin viel Geduld brauchen. Langfristig verspreche die attraktive Bewertung jedoch weiterhin deutlich höhere Kurse. Konservative Anleger sollten nach wie vor an Bord bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.11.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link