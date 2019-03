XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,625 EUR +1,07% (18.03.2019, 15:49)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,605 EUR +1,23% (18.03.2019, 16:03)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (18.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Bernegg vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Morgen sei es soweit. Um 10 Uhr vormittags würden in Mainz die Versteigerungen der neuen 5G-Frequenzen beginnen. Mit der 5G-Technologie werde die Geschwindigkeit der Datenübertragung in eine neue Dimension vorstoßen und zahlreiche neue Möglichkeiten - insbesondere im Bereich Internet of Things - eröffnen.Neben den drei Mobilfunk-Platzhirschen Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica werde auch United Internet bei der Auktion mitmischen, dessen Chef Ralph Dommermuth Großes vorhabe: Den Aufbau eines eigenen Netzes. Denn bisher miete United Internet noch 30 Prozent der Netzkapazität von der spanischen Telefónica.Obwohl der Erfolg des Vorhabens von zahlreichen Experten angezweifelt werde, entstehe für die Deutsche Telekom daraus der Nachteil eines zusätzlichen Konkurrenten in der 5G-Auktion. Der Preis dürfte damit wohl kaum sinken.Wer letztlich als Gewinner aus den 5G-Verfahren hervorgehe, bleibe abzuwarten. Die Versteigerungen der zahlreichen Frequenzen würden sich über einen längeren Zeitraum hinziehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: