Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 250 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (31.05.2022/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) charttechnisch unter die Lupe.Der Telekom-Titel habe seinerzeit mit der regelmäßig durchgeführten Auswertung anhand von insgesamt sieben, mehrheitlich trendfolgenden Kriterien zu gefallen gewusst. Dieser objektive Maßstab überzeuge nach wie vor. Charttechnisch komme mit dem höchsten Stand seit Anfang 2002 (19,13 EUR) ein weiteres Ausrufezeichen hinzu. Dank dieser Weichenstellung gewinne die große Bodenbildung seit Beginn des Jahrtausends mehr und mehr an Konturen. Als zusätzlicher Katalysator diene in diesem Kontext der Bruch des Abwärtstrends seit Mai 2017 (akt. bei 15,39 EUR), denn damit könne die Kursentwicklung der letzten Jahre als klassische Flaggenkonsolidierung interpretiert werden. Im gefühlten "uncharted territory" stecke das Hoch vom November 2001 bei 20,84 EUR das nächste Anlaufziel ab. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, gelte es dagegen, das 2017er-Hoch bei 18,14 EUR in Zukunft nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:18,946 EUR -0,33% (31.05.2022, 08:53)XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:19,082 EUR +0,01% (30.05.2022, 17:43)ISIN Deutsche Telekom-Aktie:DE0005557508