XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,54 EUR +2,85% (13.08.2020, 09:21)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,445 EUR +1,88% (13.08.2020, 09:35)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (13.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der Mobilfunkriese habe in Q2 wegen der Übernahme von Sprint in den USA deutlich weniger Gewinn erwirtschaftet. Unter dem Strich sei der Nettogewinn um 20,1 Prozent auf 754 Mio. Euro zurückgegangen, wie die Deutsche Telekom am Donnerstag in Bonn bekannt gegeben habe.Die Fusion von T-Mobile US mit dem kleineren Rivalen Sprint habe in Q2 dabei rund 0,7 Mrd. Euro gekostet. Der Umsatz sei infolge des Zukaufs um 37,5 Prozent auf 27 Mrd. Euro geklettert, hierbei hätten 7 Milliarden an Zuwachs aus der Konsolidierung von Sprint gestammt. Das um Sondereffekte und die geänderte Leasingbilanzierung bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei um 56,5 Prozent auf 9,83 Mrd. Euro gestiegen.Darüber hinaus erhöhe das Management um Konzernchef Tim Höttges den Ausblick auf das Gesamtjahr nach der Übernahme: Das bereinigte EBITDA AL solle nun bei rund 34 Mrd. Euro (vorher: 25,5 Mrd. Euro) liegen. Hingegen solle der Free Cashflow AL nur noch bei mindestens 5,5 Mrd. (zuvor: 8 Mrd. Euro) Euro liegen.Für die Telekom sei es die erste Berichtsvorlage mit den Ergebnissen von Sprint. Nach der erfolgreichen Fusion der US-Tochter erwarte der DAX-Konzern in den ersten drei Jahren hohe Integrationskosten.Emil Jusifov von "Der Aktionär" rät weiterhin die Gewinne bei der Deutsche Telekom-Aktie laufen zu lassen! (Analyse vom 13.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: