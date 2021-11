Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (17.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Telekom müsse aktuell Federn lassen. Nachdem die Quartalszahlen am Freitag anfänglich gut bei den Anlegern angekommen seien, habe der Titel inzwischen die kurzfristigen Kursgewinne aber schon wieder verzockt. Hinzu komme, dass der Wert ein neues Verkaufssignal generiert habe. Darauf sei jetzt zu achten.In der vergangenen Woche habe der Konzern mit einer Anhebung der Dividende und einer neuen, höheren Prognose für Aufsehen gesorgt. Die Aktie sei folgerichtig am Freitag knapp drei Prozent nach oben gesprungen und dabei aus dem kurzfristigen Abwärtstrend ausgebrochen.Nach dem kurzen dynamischen Anstieg habe sich der Wert jedoch mit Kursen über dem oberen Bollinger-Band bei 16,96 Euro schnell überhitzt gezeigt. Direkt am Folgetag hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt. Zudem habe der GD50 den GD200 von oben nach unten gekreuzt. Dies sei in der Charttechnik als Death Cross bekannt und stelle ein starkes Verkaufssignal dar. Falle der Kurs nun infolge dieses Signals nachhaltig unter die Unterstützung am Vor-Corona-Hoch bei 16,75 Euro, müssten sich Anleger auf einen Test der Horizontalen bei 16,26 Euro einstellen.Kurzfristig würden bei der Telekom-Aktie weitere Rücksetzer drohen. Auf lange Sicht würden die Quartalszahlen der letzten Woche aber Mut machen. Vor allem die höhere Dividende sei stets ein wichtiges Kaufargument.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link