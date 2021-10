Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,78 EUR -0,40% (08.10.2021, 17:00)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,79 EUR -0,44% (08.10.2021, 16:46)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (08.10.2021/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Diese Woche habe es bei der Aktie der Deutschen Telekom ordentlich gescheppert. Am Dienstag habe der japanische Technologieinvestor SoftBank fast die Hälfte seines Anteils an der Telekom zum Verkauf angeboten. Die Anteilscheine hätten infolgedessen über fünf Prozent an Wert verloren und würden jetzt an einer wichtigen Marke notieren.Bereits im Vorfeld der SoftBank-Verkäufe sei der Aufwärtstrend der Telekom-Aktie ins Stocken geraten. Am 3. September - also rund zwei Wochen nachdem sie ein Mehrjahreshoch bei 18,92 Euro markiert habe - sei sie unter die kurzfristige Aufwärtstrendlinie bei 17,95 Euro gefallen. Nach darauf folgenden Kursverlusten von rund vier Prozent habe sich am Dienstag die Lage zugespitzt.Nachdem 90 Millionen Aktien der SoftBank Investoren angeboten worden seien, habe die T-Aktie bis an die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie, die momentan auf Höhe des Vor-Corona-Hochs bei 16,75 Euro verlaufe, zurückgesetzt. Seitdem habe der Titel täglich diese Unterstützung getestet. Bis zum Wochenende habe sie sich aber als standhaft erwiesen.Im Falle eines Bruchs dieser Marken müsste mit Rücksetzern bis mindestens an den Support am 2019er Hoch bei 16,26 Euro gerechnet werden. Schaffe es der Wert dagegen nachhaltig über die Hürde am Verlaufstief bei 16,86 Euro, wäre auf kurze Sicht ein Gap-Close bis 17,28 Euro recht wahrscheinlich.Konservative Anleger können jetzt zugreifen, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Deutsche Telekom-Aktie. (Analyse vom 08.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link