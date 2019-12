XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,952 EUR +0,31% (03.12.2019, 10:27)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,94 EUR -0,23% (03.12.2019, 10:42)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (03.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der Netzausbau in Deutschland stocke nach wie vor. Andere Länder seien beim neuen Mobilfunkstandard 5G deutlich weiter. Die US-Tochter der Deutschen Telekom biete in den USA nun ebenfalls 5G an. T-Mobile US spreche selbst davon, direkt die Führungsposition übernommen zu haben.200 Millionen Menschen könnten den neuen Mobilfunkstandard in den USA laut T-Mobile US nutzen. Nach eigenen Angaben betreibe man damit das größte 5G-Netz des Landes. Es solle zudem noch ausgebaut und verbessert werden, sobald der geplante Zusammenschluss mit dem Konkurrenten Sprint in trockenen Tüchern sei.Aktuell sei T-Mobile US die Nummer 3 im US-Mobilfunkmarkt. Durch die Fusion wolle der Konzern zu den Platzhirschen AT&T und Verizon aufschließen. Jedoch müsse zunächst abgewartet werden, wie ein Gericht über die nach wie vor anhängige Klage mehrerer US-Bundesstaaten entscheide. Diese würden Nachteile für Arbeitnehmer, Kunden und Innovationskraft befürchten. In der kommenden Woche solle die Verhandlung beginnen.Die Deutsche Telekom-Aktie habe zuletzt wieder an Dynamik verloren. Gelinge die US-Fusion, könnte das neue Impulse liefern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: