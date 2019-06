XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,174 EUR -0,33% (04.06.2019, 10:17)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,19 EUR +0,38% (04.06.2019, 10:31)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (04.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Deutsche Telekom blicke weiterhin gespannt in die USA. Nach wie vor stehe die Fusion der Tochter T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint unter der Prüfung der Wettbewerbsbehörden. Die Demokraten würden nun fordern, dass das Justizministerium (DOJ) offenlegen solle, ob die Trump-Regierung wegen der Entscheidung Druck ausübe.Sechs demokratische Senatoren, darunter die Präsidentschaftskandidaten Elizabeth Warren, Amy Klobuchar und Cory Booker hätten laut "Reuters" gefordert, dass die Entscheidung "auf einer objektiven Analyse der Fakten und dem Gesetz basieren sollte und komplett frei von unangebrachtem politischen Einfluss sein muss." Nachdem im vergangenen Monat Berichte über Zweifel im DOJ laut geworden seien, würden die Senatoren nun befürchten, dass die Politik eine andere Entscheidung treffe.Die Untersuchung sei "frei von jeglichem unangebrachtem politischem Einfluss", habe DOJ-Sprecher Jeremy Edwards zwar widersprochen. Nachdem sich US-Präsident Donald Trump aber bereits bei der Übernahme von Time Warner durch AT&T eingemischt habe, würden daran Zweifel bleiben. Zudem habe es zuletzt auch wieder neue Berichte gegeben, dass die Fusion doch genehmigt werden könnte. "Die Aussicht, dass Empfehlungen von Experten ignoriert werden ( ), die auf mehr als einem Jahr Untersuchung beruhen ( ), ist sehr beunruhigend", so die Demokraten.Trump werde sich von den Demokraten nichts vorschreiben lassen. Dennoch bleibe völlig offen, ob die Fusion genehmigt werde. Für die Deutsche Telekom könnte eine Zustimmung den Befreiungsschlag aus dem Seitwärtstrend bedeuten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: