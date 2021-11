Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (18.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die neu entfachte Euphorie nach den Zahlen und der Dividendenanhebung sei bei der Deutschen Telekom bereits wieder verflogen. Inzwischen notiere der DAX-Titel erneut unter der 17-Euro-Marke. Für viele Experten sei aber der Sprung nach oben nur eine Frage der Zeit. Auch Barclays zeige sich sehr optimistisch und habe die Einstufung für die T-Aktie nach den Zahlen auf "overweight" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen.Für neuen Schwung sorge die Kaufempfehlung am Donnerstag zunächst jedoch nicht. Bereits seit Monaten würden die meisten Experten deutlich höhere Kursziele ausrufen. Nachdem die Aktie von Oktober 2020 bis August diesen Jahres noch gut gelaufen sei, könne sie die Vorschusslorbeeren seitdem aber nicht mehr erfüllen. Aktuell sei sogar das Mehrjahreshoch wieder mehr als 10% entfernt.Anleger würden bei der Deutschen Telekom noch immer viel Geduld brauchen. Die starke Entwicklung in den USA, die attraktive Dividende und die günstige Bewertung dürften langfristig allerdings für steigende Kurse sorgen. Konservative Anleger könnten deshalb nach wie vor an Bord bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.11.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: