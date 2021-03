XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,265 EUR +1,77% (08.03.2021, 16:32)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutschland Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Intenet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (08.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld könne am Montag auch die T-Aktie deutlich zulegen. Der massive Widerstand im Bereich 15,50 Euro, an dem der DAX-Titel schon mehrfach gescheitert sei, rücke damit wieder in den Fokus. Für den nötigen Schwung könnten neue Analystenstudien sorgen.Besonders optimistisch äußere sich einmal mehr die US-Investmentbank Goldman Sachs, welche die Deutsche Telekom-Aktie auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen habe. Analyst Andrew Lee gehe zwar von höheren Investitionen in den USA aus, dennoch habe es seine EBITDA-Prognose bis 2023 leicht erhöht. Er habe dabei auf überraschend niedrige Nettoschulden nach einer vorteilhaften Frequenzauktion verwiesen.Zum Kauf rate auch Mathijs Van Leijenhorst von Kepler Cheuvreux. Der beschleunigte Glasfaserausbau sei ein kluger Schritt zur Sicherung des langfristigen Wachstumspotenzials. Die Investitionen seien dabei nur leicht angestiegen. Sein Kursziel habe der Experte zwar leicht von 22 auf 21 Euro reduziert - das liege aber noch immer knapp 40 Prozent über dem aktuellen Niveau.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link