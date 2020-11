Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (25.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Wachstumsstory von T-Mobile US gehe weiter. Seit Jahren sei die Tochter der Wachstumsmotor der Mutter Deutsche Telekom. Nachdem sich zuletzt auch Investmentlegende Warren Buffett im großen Stil bei T-Mobile US eingekauft habe, hebe nun die Schweizer Bank Credit Suisse den Daumen für den DAX-Konzern.T-Mobile habe in diesem Jahr die Hängepartie um die Übernahme von Sprint beendet. Bislang laufe die Integration des Wettbewerbers gut, zuletzt seien die Jahresziele angehoben worden.Die Credit Suisse habe daher die Aktie der Deutschen Telekom von "neutral" auf "outperform" hochgestuft und das Kursziel von 18 auf 20 Euro angehoben. Analyst Jakob Bluestone zeige sich optimistischer für das Geschäft in den USA. T-Mobile und die übrigen Aktivitäten hätten mithin das Potenzial für höhere Bewertungen. Aber auch außerhalb zeige sich der Telekomanbieter solide.Die Aktie der Deutschen Telekom sei nach der Kursrally von Anfang November zuletzt in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Im freundlichen Marktumfeld könnte die Kaufempfehlung für ein frisches Kaufsignal sorgen. Mit dem Sprung über die Marken von 15,25 Euro und 15,50 Euro würde das Jahreshoch aus dem Frühjahr in den Fokus rücken.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.