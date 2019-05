Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,204 EUR +0,18% (17.05.2019, 11:26)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,216 EUR +0,81% (17.05.2019, 11:41)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (17.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Im schwierigen Marktumfeld halte sich die Aktie der Deutschen Telekom derzeit sehr stabil. Defensive Werte seien wieder gefragt. Mit dem Sprung über die 15-Euro-Marke könnte der kurzfristige Seitwärtstrend nun nach oben verlassen werden. Die Vergangenheit lasse der Konzern derweil hinter sich. Das zeige eine weitreichende Entscheidung.Nach elf Jahren löse die Deutsche Telekom laut "Handelsblatt" das Vorstandsressort Datenschutz, Recht und Compliance wieder auf. Der Posten sei nach dem Spitzelskandal 2008 geschaffen worden, um das stark beschädigte Image des Konzerns wieder zu verbessern. Mit dem Ausscheiden von Vorstand Thomas Kremer sollten die Compliance-Aufgaben nun auf andere Bereiche verteilt werden.Mit der Auflösung des Ressorts reduziere die Telekom die Zahl der Vorstandsposten wieder auf acht. Damit gehe auch der Verwaltungsaufwand wieder zurück. Und es sollte durchaus möglich sein, die Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen, ohne dass es aufgrund mangelnder Kontrolle erneut zu Skandalen komme.An der Börse sei die Telekom als defensiver Wert derzeit wieder "in". Nachdem die Aktie seit dem Dividendenabschlag Ende März in einer engen Range zwischen 14,55 und 15,10 Euro gependelt habe, sei nun der Ausbruch nach oben gelungen. Damit sei nun der Weg frei, um das Gap bei 15,53 Euro zu schließen. Dann rücke auch das 52-Wochen-Hoch bei 15,88 Euro wieder in den Fokus. Gelinge der Sprung über diese Hürde, wäre der weitere Weg nach oben vorerst frei.Wer bei der Dividendenperle an Bord ist, bleibt weiter dabei, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Für Neueinsteiger habe sich das Chartbild nun ebenfalls wieder aufgehellt. (Analyse vom 17.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.