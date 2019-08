XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,538 EUR -0,34% (14.08.2019, 16:26)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,508 EUR -0,55% (14.08.2019, 16:40)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (14.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Traditionell gelte die Aktie der Deutschen Telekom als krisenfest. Auch am Mittwoch zähle der Titel im ganz schwachen Marktumfeld noch zu den stabileren Werten. Insgesamt zeige der Trend bei der T-Aktie in den vergangenen Wochen aber ebenfalls klar nach unten. Noch würden sich die Bullen deshalb jedoch nicht geschlagen geben.Laut der Nachrichtenagentur "Bloomberg" würden derzeit 29 Analysten regelmäßig die Deutsche Telekom covern. Und das Votum sei klar: 18 Kaufempfehlungen stünden lediglich drei Verkaufsempfehlungen gegenüber. Acht Experten würden zudem dazu raten, die Aktie zu halten. Im Durchschnitt laute das Kursziel 16,62 Euro - das entspreche knapp 15 Prozent Potenzial.Die Zuversicht sei durchaus nicht unbegründet - auch wenn die T-Aktie inzwischen bereits seit Jahren im Seitwärtskorridor festhänge. Mit der anstehenden Fusion von T-Mobile US und Sprint greife die US-Tochter dort die Platzhirsche an. Der Wachstumsmotor des Konzerns solle bald also noch mehr Performance liefern. Zudem schreite der 5G-Ausbau voran - hier sei die Telekom in Deutschland deutlich besser gerüstet als die Wettbewerber. Fantasie verleihe auch eine mögliche Wertsteigerung des Konglomerats durch eine Abspaltung der Funkturmtochter.In der Vergangenheit habe die T-Aktie die Anleger oft enttäuscht. Auch zuletzt habe sich das Chartbild wieder etwas eingetrübt. Doch die Bewertung lasse Spielraum nach oben. Zudem winke nach wie vor eine attraktive Dividendenrendite von gut fünf Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: